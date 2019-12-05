Nusret Gökçe, Nurmagomedov ve McGregor'a meydan okudu

Nusret Gökçe, Özbekistan'da katıldığı karma dövüş sporları (MMA) etkinliğinde Russia Today'e (RT) yaptığı açıklamada dünyaca ünlü UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov ve Conor McGregor'la dövüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen GFC 20 MMA etkinliğine katıldı.

Etkinlik sırasında RT'ye konuşan Gökçe, Khabib Nurmagomedov ve Conor McGregor'a meydan okudu.

Gökçe, "McGregor, Khabib ya da başkası. Ben hazırım. Onlara çok saygı duyuyorum ancak bir gün beni davet ederlerse dövüşmeye hazırım" dedi.

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