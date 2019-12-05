Nusret Gökçe, Nurmagomedov ve McGregor'a meydan okudu

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen GFC 20 MMA etkinliğine katıldı.
Etkinlik sırasında RT'ye konuşan Gökçe, Khabib Nurmagomedov ve Conor McGregor'a meydan okudu.
Gökçe, "McGregor, Khabib ya da başkası. Ben hazırım. Onlara çok saygı duyuyorum ancak bir gün beni davet ederlerse dövüşmeye hazırım" dedi.
Salt Bae wants to fight @TheNotoriousMMA and @TeamKhabib... 👊— SPORTbible (@sportbible) December 3, 2019
Stick to cooking mate... 😂 pic.twitter.com/gHILILc0i6
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