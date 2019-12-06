Bloomberg seçti: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019’un en etkili isimleri arasına girdi

The Bloomberg 50 listesi, “finanstan modaya, teknolojiden ticarete 2019 yılını tanımlayan” isimlerden oluşuyor.

Listede Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, iklim aktivisti Greta Thunberg ve Barbadoslu ünlü şarkıcı/girişimci Rihanna gibi 2019’a damga vuran isimler yer aldı.

Bloomberg Business Week, “2019’u 2019 yapan” isimlerle ilgili kısa bilgilendirme yazılarına da internet sitesinde yer verdi.

Ekrem İmamoğlu’nun haziran ayında tekrar edilen belediye başkanlığı seçimlerini yüzde 54 oyla kazandığının hatırlatıldığı yazıda, 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan sürece yer verildi.

'Erdoğan, İstanbul yenilgisini kabul etmedi'

Sözcü'nün haberine göre enflasyon, işsizlik ve değer kaybeden liranın büyük bir zarara yol açtığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin mart seçimlerinde başkent Ankara’yı ve diğer büyük şehirleri kaybettiğinin aktarıldığı kısa makalede, buna karşın İmamoğlu’nun 14 bin oyla kazanmasının ardından Cumhurbaşkanı’nın 'oy sahtekârlığı' diyerek, İstanbul yenilgisini kabul etmediği yazıldı.

Çağan Koç imzalı yazı şöyle devam etti: “Türkiye’nin en yüksek seçim kurulu, yarışın tekrarı yolunda tartışmalı bir karar verdi ve İmamoğlu oy farkını 800 bine çıkardı”.

Tanıtım yazısında, “İmamoğlu iyi iş çıkarırsa, Cumhurbaşkanı’nın (Tayyip Erdoğan) 2023’te bir rakibi olabilir” ifadesi yer aldı.

Makale, belediye başkanlığı koltuğunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın siyasi kariyeri için de bir sıçrama tahtası olduğu bilgisiyle sona erdi.