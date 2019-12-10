Dünyanın en yaşlı başbakanından en gencine tavsiye: Yaşlı insanları dinle

Görevdeki en yaşlı başbakan unvanına sahip olan Malezyalı siyasetçi Mahathir Muhammed, Finlandiya’da koltuğa oturmaya hazırlanan ‘dünyanın en genç başbakanı’ Sanna Marin'e bir nasihatte bulundu: “Yaşlı insanların tavsiyelerine kulak ver”.

Dünyanın en genç başbakanı olması beklenen Finlandiyalı Sanna Marin’e ‘en yaşlı’ mevkidaşı Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’den bir ‘öğüt’ geldi. Muhammed, yaşlı insanların tavsiyelerini dinlemenin iyi bir fikir olabileceğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan 94 yaşındaki Muhammed, “Genç insanların idealizmine inanmakla birlikte, yaşlı insanların deneyimlerini de göz önünde bulundurmaları onlar için önemli. Böylece ikisinin bir kombinasyonu olur ve bu iyi olurdu” dedi.

Finlandiya’da, Antti Rinne’nin istifa etmesinin ardından Sosyal Demokrat Parti'nin lideri olarak seçilen 34 yaşındaki Sanna Marin, göreve başladığında ‘dünyanın en genç başbakanı’ unvanına sahip olacak.

Aynı zamanda Finlandiya'nın üçüncü kadın başbakanı olacak Marin'in önümüzdeki hafta yemin etmesi bekleniyor.

Malezya’da 1981 ile 2003 yılları arasında 22 yıl boyunca başbakanlık yapan Mahathir Muhammed, 2018 yılında genel seçimleri kazanan muhalefet partilerinden oluşan Pakatan Harapan (Umut İttifakı) hareketinin desteklediği hükümetin başına geçti.