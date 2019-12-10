Lavrentyev: Türkiye İdlib'deki durumu kontrol etmeli, özel operasyon düzenlemenin bir anlamı yok

Aleksandr Lavrentyev; Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörü olduğu Astana süreci kapsamında Kazakistan’ın başkenti Nursultan'da yürütülen görüşmelerin 14. turunda basına açıklamalarda bulundu.

Lavrentyev, "İdlib gerilimi azaltma bölgesi, mevcut haliyle her şeye rağmen Türk partnerlerimizin sorumluluk bölgesi. Bu nedenle, herhangi bir genişletilmiş operasyon düzenlemenin muhtemelen bir anlamı olmaz. Yapılması gereken tek şey, İdlib'de provokasyon gerçekleştiren silahlı gruplara yönelik çalışması yapılması konusunda Türk partnerlerimizi harekete geçirmek" dedi.

Halep'in yerleşim birimlerine dün topçu silahlarıyla yeni saldırı düzenlendiğini, birkaç ölü ve çok sayıda yaralının bulunduğunu anımsatan Lavrentyev, bunun kabul edilemez olduğunu ve önüne geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.