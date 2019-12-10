En çok retweet alan paylaşımlar açıklandı, sıralamayı beğenmeyen BTS hayranları 1 saat içinde listeyi değiştirdi

Sosyal medya platformu Twitter, dün bir liste yayımlayarak 2019 yılının en fazla retweet edilen ilk beş paylaşımını sıraladı. Ancak listeden çok, sıralamada en sevdikleri K-Pop grubunun tweetinin ikinci sırada yer aldığını gören hayranların bir saat içinde rekor için retweet butonuna abanması gündem oldu.

Twitter tarafından açıklanan ilk listede, en çok retweet edilen paylaşım 14 Ocak’ta ‘World Record Egg’ (@egg_rt_record) adlı hesaptan paylaşılan yumurta tweeti olarak açıklandı.

O dönem 100 milyon yen ödül vaadiyle 5.3 milyon retweet ile rekor kıran Japon milyarder Yusaku Maezawa’yı geçmeyi hedefleyen hesap, 14 Ocak’ta yumurta görseliyle bir tweet paylaştı. Mesajda “Haydi hep beraber bir dünya rekoru kıralım ve Twitter’daki en çok retweet edilen tweet olalım. Yusaku Maezawa’nın elinde olan dünya rekorunu kıralım. Bunu yaparız” ifadeleri kullanıldı.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)



We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI — World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019

​Paylaşım, 957 binden fazla retweet aldı.

Güney Koreli K-Pop grubu BTS’in en genç üyesi Jeon Jungkook’un 9 Haziran’da paylaştığı ve müzik eşliğinde dans ettiği 19 saniyelik bir videoyu eklediği tweet ise ikinci sırada yer aldı.

Ancak sevdikleri grubun ikinci sırada yer almasını kabul etmeyen hayranlar sosyal medyada örgütlendi ve RT butonuna basmaya başladı. Hayranlar, sadece bir saat içinde bu tweeti ilk sıraya taşıdı. Paylaşım 1 milyondan fazla retweet aldı.

Remember way back when we announced this was the 2nd most Retweeted Tweet of the year? Well, @BTS_twt ARMY, come get your 🏆: within an hour you got it to the top spot. #ThisHappenedhttps://t.co/JIFasyXabW — Twitter Data (@TwitterData) December 9, 2019

Üçüncü sırada ise ‘Ashton’ (@aman9919) adlı hesaptan 1 Nisan’da paylaşılan ve bir ördek tarafından kovalanıyormuş gibi kaçan bir grup adamın videosu yer aldı. Paylaşım 600 binden fazla kez retweet edildi.

Sosyal medya paylaşımlarının bir klasiği olan kedili bir video ise dördüncü sırada yer aldı. ‘danee, goddess of dinosaurs’ (@itsdaneesaur) hesabının 4 Temmuz’da paylaştığı video 590 binden fazla retweet aldı.

Can everybody just Please look at this cat pic.twitter.com/GEPe1XzurJ — danee, goddess of dinosaurs 🦖 (@itsdaneesaur) July 3, 2019

Beşinci sıradaysa, ‘NCAA Youngboy’ (@apex_sH)) adlı hesaptan 1 Mayıs’ta paylaşılan bir video yer aldı. Minik bir kızın, bağırdığı kişilere saldırması için eğittiği kuşunu gösteren video 578 bin retweet aldı.

My niece has her bird trained to attack anyone she screams at 😂😂😂 pic.twitter.com/ea0JoWMNrT — NCAA Youngboy (@Apex_sH) April 30, 2019

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