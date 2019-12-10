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17:16 10 Aralık 2019
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    Putin: Berlin'de öldürülen Gürcü vatandaş, Moskova metrosundaki saldırıların organizatörlerinden biri

    © REUTERS / CHARLES PLATIAU
    Dünya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ağustosta Berlin'de vurularak öldürülen 40 yaşındaki Gürcü vatandaşın Moskova metrosundaki saldırıların organizatörlerinden biri olduğunu ancak kendisine ne olduğunu bilmediğini söyledi.

    Fransa'nın başkenti Paris'teki Normandiya Dörtlüsü zirvesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Vladimir Putin'e adı Zelimhan Kangoşvili olduğu belirtilen Gürcü vatandaşın Berlin'de öldürülmesi soruldu.

    Putin, "Berlin'de bir kişinin öldüğünü biliyorum, bu sadece bir Gürcü vatandaşı değil, Kafkasya'daki silahlı çatışmalarda ayrılıkçıların safında aktif olarak yer alan bir kişi. O bir militan, üstelik çok acımasız ve eli kanlı" dedi.

    Gürcü vatandaşın Moskova metrosundaki saldırıların organizatörlerinden biri olduğunu ve bu saldırıların yalnızca birinde 98 kişinin öldüğünü anımsatan Putin, "Ona ne olduğunu bilmiyorum. Militan gruplar içinde her şey olabiliyor. Moskova, saldırıların organizatörünün iadesi için Berlin'e başvurdu ancak karşılık bulamadı" ifadelerini kullandı.

    'Rus diplomatların sınır dışı edilmesi yanlış'

    © REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
    Rusya: Gürcistan’da olanlar Moskova-Tiflis arasındaki normalleşmeyi engelleme amaçlı
    Putin, Berlin Büyükelçiliği'nde çalışan iki Rus diplomatın Berlin'deki cinayetle ilgili kesin olmayan bilgiler esas alınarak sınır dışı edilmesini yanlış bulduğunu da sözlerine ekledi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman hükümetinin sınır dışı kararı hakkında, "İki ülke mevzuatının ihlalleri konusunda temasta olmak için kanallarımız var. Bu kanalların kullanılması gerekiyor. Alman ortaklarımızın, Rusya'nın yeterli şekilde işbirliği yapmadığı yönündeki kanaatleri neye dayandırdıklarını bilmiyorum. Bu şekilde hiç kimseyle konuşulmaması gerekiyor" demişti.

    Berlin’de ne olmuştu?

    Geçen ağustos sonu Berlin’de bir Gürcistan vatandaşı, bilinmeyen bir kişi tarafından başından vurularak öldürülmüştü.

    Alman polisi birkaç gün sonra olayın şüphelisi olarak 49 yaşında bir Rus vatandaşını gözaltına almıştı. Savcılığın açıklamasında suçun işlendiği silahın şüphelide bulunduğu ifade edilmişti.

    25 Ağustos’ta Der Spiegel dergisi, çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında en muhtemel senaryo olarak ‘profesyonelce planlanmış ve işlenmiş cinayet’ üzerinde durulduğunu, cinayetin suç dünyası ya da başka bir ülkenin istihbaratı tarafından planlanmış olabileceğini aktarmıştı.

    30 Ağustos’ta ise dergi, şüphelinin Rus istihbarat ajanı olabileceği iddiasını ortaya atmıştı.

    Etiketler:
    Zelimhan Kangoşvili, Sergey Lavrov, Saldırı, Moskova metrosu, Gürcü, Berlin, Almanya, Vladimir Putin, Rusya
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