'Genç başbakanlar' dayanışması: Ardern'e göre Marin'in tavsiyeye hiç ihtiyacı yok

‘Dünyanın en genç başbakanı’ unvanını Finlandiyalı Sanna Marin’e devreden Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, mevkidaşının tavsiyeye hiç ihtiyacı olmadığını belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Finlandiya’nın yeni lideri ve ‘dünyanın en genç başbakanı' olan Sanna Marin’in tavsiyeye ihtiyacı olmadığını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Ardern, Marin’e vereceği bir tavsiye olup olmadığına dair soru karşısında, “Ah bakın, bence hiç tavsiyeye ihtiyacı yok. Bu eninde sonunda, genç olduğunuz için insanların deneyim ve uzmanlığı masaya koymadığınızı varsaydıkları durumlardan biri. Görüyorum ki o zaten bir bakan, hâlihazırda hükümetin bir üyesi. Bütün söyleyeceğim: Rast gelsin” ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda’da 2017 yılında 37 yaşındayken seçimi kazanan İşçi Partisi Lideri Jacinda Ardern, 1856'dan bu yana ülkeyi yöneten en genç isim olmanın yanı sıra, ‘dünyanın en genç başbakanı’ unvanını almıştı.

Ardern’in tavsiye konusundaki yorumu, görevdeki en yaşlı başbakan unvanına sahip olan Malezyalı siyasetçi Mahathir Muhammed’in önceki gün yaptığı çıkışı hatırlattı. Muhammed, Marin’e ‘yaşlı insanların tavsiyelerine kulak verme’ çağrısında bulunmuştu.