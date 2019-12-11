TIME dergisi 'Yılın Kişisi'ni seçti: 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg

Dergi BM'de dünya liderlerine 'Sadece paradan bahsediyorsunuz, bu ne cesaret?' diye azarladığı konuşması, devlet başkanlarının kendisi için söylediği şeyleri Twitter hesabının bio kısmına yazması ve özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'a attığı bakışla bu yıl adından bir hayli söz ettiren Thunberg için 'gençliğin gücü' ifadesini kullandı.
Thunberg ocak ayında 17 yaşına basacak.
.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6— TIME (@TIME) December 11, 2019
İşe Ağustos 2018’de okulu kırıp İsveç Parlamentosu önünde iklim için harekete geçilmesi talebiyle kamp kurarak başlayan Thunberg’in kampanyasının küresel boyuta ulaşmasını öven TIME, şu ifadeleri kullandı: “Geçen 16 ayda BM’de devlet başkanlarına hitap etti, Papa ile bir araya geldi, ABD Başkanı ile tartışmaya girdi ve 20 Eylül’de 4 milyon insanı küresel iklim grevine (insanlık tarihinin en büyük iklim gösterisine) katılmaya teşvik etti. (Yazar) Margeret Atwood onu Jeanne d'Arc’a benzetti.” Açıklamada ‘iklim grevi’ kelimesinin de Collins Sözlüğü tarafından yılın sözcüğü seçildiği hatırlatıldı.
Dergi geçen yıl da Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın da aralarında bulunduğu üç gazeteci ve bir gazeteyi 'Yılın Kişisi' seçmişti.
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