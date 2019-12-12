Şili’de kaybolan uçak: Enkaz ve ceset parçaları bulundu

Şili'den Antartika'ya doğru havalanan C-130 tipi askeri uçağın düştüğü bölgede yürütülen arama çalışmalarında Drake Geçidi bölgesinde uçaktan bazı kalıntılar ve insan parçaları bulundu.

Ülkenin güneyindeki Magallanes Bölgesi Belediye Başkanı Jose Fernandez, "Çok üzücü bir haber aldık. Kaybolan uçağın parçaları ve insan kalıntıları bulundu. Çok üzücü ve zor bir durum. Şunu anlamak lazım ki uçakta kaybolan kişilerin yakınlarının bir umut ışığı vardı ve bugün her şey değişti" dedi.

Uçakta bulunan askerlerden Cristian Venegas Godoy'un yakını Ximena Hartsock da twitter hesabından son gelişmeleri doğruladı:

“Ailelerimize denizde insan parçaları buldukları söylendi. Artık yaşadıklarına dair umudumuz yok. Bizim için çok zor anlar..”

Nuestras familias han sido informadas que han encontrado partes de cuerpos humanos en el mar. Ya no tenemos esperanzas de sobrevivientes. Momentos muy duros para nosotros que espero den perspectiva y unan al país en honor a las víctimas. My cuñado descansa en paz. #C130 #Hercules — Ximena Hartsock (@ximenahartsock) December 12, 2019

​Presidente Eduardo Frei Montalva Üssü'ne gitmek üzere Antarktika'ya doğru havalanan Şili Hava Kuvvetlerine ait uçakla irtibat, uçağın kalkışından bir saat 7 dakika sonra kesilmişti.

Uçakta hava kuvvetleri komutanlığı mensubu 17 mürettebat ile 3'ü sivil 21 yolcu olmak üzere 38 kişi bulunuyordu.

Uçakla irtibatın koptuğu Drake Geçidi olarak adlandırılan bölge, Antartika ile Güney Amerika'yı ayıran en fırtınalı bölgelerden biri olarak biliniyor.