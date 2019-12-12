Trump Jr’ın av macerası: Nesli tükenen hayvanı vurdu, baba Trump 1 ay sonra cumhurbaşkanından gerekli izni aldı

ABD Başkanı Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, Moğalistan’da çıktığı avda nesli tükenmekte olan koyunu vurdu. Bunun için 'özel iznin' şart olmasına rağmen oğul Trump bunu ancak ülkeden ayrıldıktan bir ay sonra ‘geçmişe dönük olarak’ aldı. İddiaya göre o süreçte Moğolistan Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen baba Trump, oğlu için ‘bir güzellik’ rica etti.

ABD'li araştırmacı medya kuruluşu ProPublica tarafından yayımlanan habere göre Donald Trump Jr, bu yazın başlarında Moğolistan’da bir av gezisine çıkarak, bu coğrafyaya özgü nadir bir tür olan ve soyu tehlike altında bulunan, Argali olarak bilinen koyunlardan birini avladı.

Donald Trump Jr killed rare endangered sheep in Mongolia with special permit https://t.co/cni5EwXqGR — The Guardian (@guardian) December 11, 2019

İzin için 'para, bağlantı ya da siyaset' gerekiyor

Büyük boynuzlara sahip olan Argali, Moğolistan’da ‘ulusal zenginlik’ olarak kabul ediliyor. Bunlardan birini öldürmek için ‘özel bir izin’ gerekiyor. Uzmanlara göre bu izin de genellikle para, bağlantılar ve siyaset yoluyla sağlanıyor.

ProPublica’nın iddiasına göre, Donald Trump Jr, hayvanı öldürüp ülkeden ayrıldıktan bir ay sonra bu izni aldı. Bu süreçte baba Donald Trump ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Haltmaagiyn Battulga, 31 Temmuz'da Beyaz Saray’da bir araya geldi. Av konusunun bu görüşmede gündeme geldiği ve ‘ABD başkanının oğlu için özel bir durum yaratılma ihtimali’ konuşuldu.

© AFP 2019 / SAUL LOEB ABD Başknaı Donald Trump ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Haltmaagiyn Battulga'nın Beyaz Saray'daki görüşmesinde, Donald Trump Jr'ın 'izinsiz av macerası' konuşuldu. İddiaya göre Trump, oğlu için geçmişe dönük izni bu görüşmede aldı.

'Boynuzlara ve kürke zarar gelmesin'

ProPublica, “Rehberlerin söylediğine göre Donald Trump Jr, gece lazer takılmış bir tüfekle argaliyi vurdu” bilgisini verdi.

Rehberlerden biri olan Khuandyg Akhbas ise ProPublica’ya yaptığı açıklamada, “Yerel av rehberlerinin, hayvanı öldürüldüğü yerde uzuvlarına ayırmasını da engelledi, bunun yerine alüminyum bir levhayla hayvanı taşıttı, boynuzlarına ve kürküne zarar gelmesin diye” dedi.

During a summer 2019 hunting trip, Donald Trump Jr. killed a rare argali sheep. The Mongolian government issued him a hunting permit retroactively and he met with the country’s president (via ProPublica) https://t.co/Gb0lTfZneu — Crikey.com.au (@crikey_news) December 12, 2019

Alageyik de vurmuş

Donald Trump Jr’ın ayrıca yine benzer şekilde bir izin gerektiren bir alageyiği de avladığı belirtildi.

Argali, Asya'da Kazakistan, Tacikistan, Doğu Türkistan, Tibet, Altay Dağları'nda ve Batı Moğolistan'da yaşayan yabani bir koyun türü olarak biliniyor. Bu tür, yaşayan koyunların en irisi sayılıyor.