Pornhub yıllık verilerini paylaştı: 2019'da dünya pornoyu nasıl izledi?

Dünyanın en büyük porno sitelerinden biri olan PornHub, 2019'da sitenin 42 milyar kez ziyaret edildiğini açıkladı.

Sitenin açıkladığı verilere göre Pornhub'ı günde ortalama 115 milyon kişi ziyaret etti ve günde 39 milyon aram yapıldı. Siteye 2019 yılında 6.83 milyon yeni video yüklendi. Siteye dakikada ortalama 80 binden fazla tekil ziyaretçi girdi.

Pornhub'ın '2019 Year in Review" raporunda kullanıcıların sitede ortalama 10 dakika 28 dakika geçirdiğini belirtildi. Forbes'tan Curtis Silver, siteyi bazı kullanıcıların "sosyal bir ağ gibi" kullanmasının da buna etkisi olduğunu ifade etti.

T24'ün aktardığı verilere göre kullancılar birbirlerine 70 milyondan fazla mesaj gönderdi ve videolara yaklaşık 11 buçuk milyon yorum yapıldı.

En çok aranan terim: Japon

Site, en çok akşam 11 ile sabah 1 saatleri arasında ziyaret edildi.

Pornhub'ın trafiğinin yüzde 83.7'si telefonlardaki tarayıcılardan geldi. Siteye kullanıcıların sadece yüzde 16.3'ü masaüstü veya dizüstü bilgisayarlardan erişim sağladı.

Raporda siteye oyun konsollarından erişim sağlayanlara da yer verildi. Oyun konsollarından siteyi kullananların yüzde 51.5'i Playstation'dan, yüzde 23'ü PS Vita'dan ve yüzde 34.7'si Xbox'tan Pornhub'a girdi.

Sitede en çok aranan terim "japon" oldu. Siteye en çok ABD, Japonya ve Birleşik Krallık'tan erişim sağlandı.