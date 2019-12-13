Yeni Zelanda’da son iki kayıp cesede ulaşıldı

Yeni Zelanda’daki volkan patlamasında yürütülen arama çalışmaları kapsamında dalgıçlar 2 kişinin daha cesedini buldu. Böylece aranan 8 kişinin ölmüş olduğu teyit edildi. Vücutlarındaki ağır yanıklar sebebiyle 20 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Yeni Zelanda’daki Whakaari Yanardağı'nın patlamasıyla bölgede mahsur kalan 8 kişiden 2’sinin daha cesedi bulundu. Oldukça tehlikeli şartlar altında arama çalışmaları yürüten dalgıçlar, kayıp tüm cesetlere ulaşmış oldu.

Yanardağ patladığı sırada bölgede olan 47 kişiden 24’ü Avustralya, 9’u ABD, 5’i Yeni Zelanda, 4’ü Almanya, ikisi Çin, ikisi İngiltere ve bir kişi de Malezya vatandaşı.

White Island volcano: Divers deployed to find last two missing bodies https://t.co/SidqzbWC5x — BBC News (World) (@BBCWorld) December 13, 2019

​Olay sonrası 47 kişiden 39’u yaralı olarak kurtarılmış, 8 kişi ise mahsur kalmıştı. Yaralı kurtarılanlardan 6’sı tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetmiş, 3 kişi de taburcu edilmişti. Hastanelerde tedavi gören 30 yaralıdan 20’sinin durumu ciddiyetini koruyor.

© AP Photo / Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bulunan cesetlerle ilgili basın toplantısı düzenledi

Cesetlerin bulunması sonrası Başbakan Jacinda Ardern “Aktif olan volkanik bir bölgeyi insanların ziyaret etmesine neden izin verildi? Bu cevaplanmalı ve cevaplanacak. Ancak şimdi bulunduğumuz duruma saygı göstermeliyiz. Aileler sadece sevdiklerini geri alıyorlar” dedi.

Arama çalışmaları tehlikeli şartlarda gerçekleştirildi

Uzmanların belirttiğine göre, hala aktif olan Whakaari Yanardağı’nın arama çalışmalarının yürütüldüğü sırada patlaması durumunda, kurtarma ekibinin magma, aşırı kızgın buhar, kül ve yüksek hızda atılan kayalarla karşı karşıya kalma riski bulunuyordu. Her şeyin küllerin altında kaldığı bölgede dalgıçlar çalışmalarını kül tabakasının altında yürüttü.