UNESCO duyurdu: Thai masajı artık resmen 'kültür mirası'

Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı UNESCO, Tayland’da kuşaklar boyunca aktarılan geleneksel masajı, ‘insanlığın soyut kültürel mirasının bir parçası’ olarak ilan etti. Bu unvanla birlikte Thai masajı gelecek nesiller için korunması gereken bir şey olarak kabul edildi.

VIDEO: Traditional Thai massage get UNESCO heritage statushttps://t.co/5OMhUhw7jB pic.twitter.com/xT47hNLbrS — AFP news agency (@AFP) December 13, 2019

Her köyde şifacı bulunuyordu

Masajın köklerinin Tayland’daki çiftçi ve köylü toplumuna dayandığına dikkat çeken UNESCO, geçmişte hemen hemen her köyde şifacıların bulunduğunu, tarlada çalışma nedeniyle kas ağrılarından yakınan köylülerin bu kişilere gittiğini belirtti. Bugün de Tayland'da on binlerce masaj terapisti olduğu ifade ediliyor.

Diğer masaj türlerinden farklı olarak Thai masajı, çok fazla hareket içeriyor ve genellikle insanlar bir dizi değişik pozisyona bürünüyorlar. Terapistler gereken baskıyı uygulamak için sadece ellerini değil zaman zaman kollarının ön kısmını ve dizlerini de kullanıyor. ‘Nuad Thai’ olarak bilinen türünde çeşitli yağlar da kullanılıyor.

Bu yıl 4 öğe daha eklendi

Dünya Kültür Mirası listesinde üç kategori altında 127 ülkeden 550 öğe bulunuyor. Her yıl listeye yeni öğeler ekleniyor.

Kolombiya'nın başkenti Bogota’da toplanan komite bu yıl listeye İrlanda Arpi'ni, Portekiz’deki Podence Karnavalı’nı, Malezya’da geleneksel bir dövüş sanatı olan Silat’ı ve İtalya’da görevinden çekilen ilk Papa olan V. Celestinus adına düzenlenen af festivalini ekledi.