Rusya ve Çin, Kuzey Kore ile ilgili yeni bir politika önerecek

Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, Rusya’nın Çin ile birlikte ABD ve müttefiklerine Kuzey Kore’yle ilgili yeni bir politika önereceğini belirtti.

Vladivastok rasyosuna konuşan Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, “Güvenlik Konseyi’nde Çin ile birlikte yeni bir politika önermeye çalışacağız. ABD ve müttefiklerini, Kuzey Kore’ye yönelik politikalarının filin züccaciye dükkanındaki durumuna benzememesi gerektiğine ikna etmeye çalışacağız. ABD’lilerle ortak amacımız, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasıdır. Nükleer bir komşumuz olsun istemiyoruz. Bu anlamda amaçlarımız aynıdır. Bu hedefe götürecek bir politika izlemeyi öneriyoruz” dedi.

Büyükelçi konuşmasının devamında “ABD, güç varsa akla gerek yok mantığıyla hareket ederek baskı altına almak ve her şeyi yasaklamak istiyor. Hatta bu politikayı kendilerine karşı yürüttüklerinin farkında değiller” şeklinde konuştu.