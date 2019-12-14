Sudan’ın devrik lideri Beşir’e iki yıl hapis cezası

Sudan'ın eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan suçlu bulan mahkeme, ilerleyen yaşını da dikkate alarak, Beşir'in 2 yıl hapsine hükmetti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmişti.

Darbeyle görevinden alındıktan sonra resmi konutunda 7 milyon euro ele geçirilen Beşir hakkında, yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 19 Ağustos'ta görülmüştü.

Sudan ex-president Bashir sentenced to two years in detention for corruption https://t.co/WKXtJ34uWw pic.twitter.com/Eeke4OUNOA — Reuters (@Reuters) December 14, 2019

​Beşir, 19 Ağustos'ta verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.