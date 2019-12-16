Moldova Devlet Başkanı Dodon: Sınır dışı edilen Türk öğretmenler konusunu Erdoğan'la görüşeceğim

Basın toplantısında konuşan İgor Dodon, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın 30 Aralık'ta Ankara'yı ziyaret etme davetini kabul ettim. Ziyaret programı şu anda netleştiriliyor, ülkelerimiz arasında bir dizi önemli anlaşma imzalanması bekleniyor" dedi.

Moldova'nın sınır dışı ettiği yedi Türk öğretmen hakkında konuşan Dodon, İstihbarat ve Güvenlik Servisi ile eski yöneticilerin devlet başkanlığından habersiz olarak yürüttükleri bu süreçte dahli olmadığını kaydetti.

Dodon, "Sınır dışı edilen öğretmenlerden birinin eşinin talebi üzerine bu konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı'yla ele alma niyetindeyim. Sınır dışı edilen tüm öğretmenler Türk vatandaşı" ifadelerini kullandı.

Moldova, Türk hükümetinin talebi üzerine FETÖ yapılanmasına yakınlığıyla bilinen 'Orizont' adlı okulda çalışan yedi öğretmeni sınır dışı etmişti. Bu yedi kişi, 15 Temmuz darbe girişimine müdahil oldukları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.