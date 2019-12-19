Google çöktü mü?: Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfası çalışmıyor

Google’da meydana gelen yavaşlama sunduğu tüm hizmetlerde aksamaya neden oldu.

Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfasındaki yavaşlıkla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

Sceershot Arama motoru devi Google ve sağladığı hizmetlerde erişim sorunu yaşanıyor.

Downdetector'da yer alan verilere göre Google'da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu.

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'Sorun global kaynaklı'

CNN TÜRK'ün Google yetkililerinden ulaştığı bilgilere göre meydana gelen problem global kaynaklı bir sorun olarak belirlendi. Problemin kaynağına ulaşmak için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan bazı kullanıcıların VPN ile diğer ülkeler üzerinden Google'a ve hizmetlerine sorunsuz olarak erişebildiği iddia ediliyor.