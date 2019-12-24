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    Kommersant: Türk ve Suriyeli heyetler, Moskova'da aynı gün Rus yetkililerle İdlib'i konuştu

    © AFP 2019 / OMAR HAJ KADOUR
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    Türkiye ve Suriye'den dışişleri heyetleri dün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin odak noktasında Suriye ordusunun son günlerde büyük ilerleme kaydettiği İdlib vardı.

    Kommersant gazetesinin haberine göre son yıllarda askeri çatışmanın eşiğinde bulunan Türkiye ve Suriye'den heyetler kendi aralarında bir görüşme yapmadı. Yetkililer, Rus Dışişleri temsilcileriyle İdlib'deki duruma ilişkin görüşlerini paylaştı.

    Dışişleri Bakanı Velid Muallim başkanlığındaki Suriye heyeti, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi.

    Muallim, ziyaretin amacının ticari ve ekonomik işbirliğinin seviyesini siyasi ve askeri işbirliğine uygun bir seviyeye çıkarmak olduğunu belirterek, "Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'deki çalışmalarda önceliği Rus şirketlere verme kararı aldı" dedi.

    'Türkiye toprak bütünlüğümüzü tehdit ediyor'

    Muallim ayrıca ABD ve Türkiye'yi Lavrov'a şikâyet etti. Suriyeli Dışişleri Bakanı, "Tanf'taki yasadışı askeri üssünü kullanan ABD, Humus'a silahlı insansız hava araçları göndererek petrol rafinelerini vurdu. Bu dört gün önce oldu. Türkiye ise, ülkemizin kuzeyindeki eylemleriyle birliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

    © REUTERS / SANA
    Rusya: Suriye ordusu İdlib’de yaklaşık 100 militanın saldırısını püskürttü
    Diplomatik kaynaklara göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti de Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile bir araya geldi. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi yaptı.

    '8 Ocak'taki zirve için hazırlık amacı taşıyor'

    Rus ve Türk heyetlerin görüşmesinde hangi mutabakatların sağlandığı belirtilmedi ancak Kommersant'a konuşan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Kirill Semenov, bu görüşmenin 8 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki zirveye hazırlık amacı taşıdığını söyledi.

    'Moskova ve Ankara anlaşmasa, Şam İdlib'deki adımları atamazdı'

    Semenov, Suriye ordusunun İdlib'deki eylemleri hakkındaysa şu yorumu yaptı: "Moskova ile Ankara arasında mutabakat sağlanmasaydı, Şam İdlib'de böyle bir taarruz başlatmazdı. İdlib'in kademeli olarak hükümet güçlerine geçmesi, Astana sürecinde, İdlib'de gerilimi azaltma bölgesi kurulurken de konuşuluyordu. Türkler, gelecekte daha elverişli koşullar elde etmek için bu süreci hızlandırabilir ya da durdurabilir."

    Kommersant yazarı Kirill Krivoşeyev, Suriye ordusunun İdlib'de son günlerde çok sayıda yerleşimi ele geçirmesinin Türkiye'yi rahatsız etmemesinin imkânsız olduğunu belirtti.

    'Anlaşma olasılığı düşük'

    Suriye'de hükümete yakınlığıyla bilinen El Vatan gazetesine konuşan Suriye Ulusal Uzlaşı Komitesi üyesi Umar Rahman, tarafların Maaret-Naaman'ın çatışmasız bir şekilde hükümet güçlerine bırakılması için görüşmelere başladığını ve benzer senaryonun daha önce Halep'te uygulandığını söyledi.

    Rahman, anlaşma şansının düşük olduğunu, zira kentte çok sayıda yabancı militan bulunduğunu ve onların Suriye ordusuyla anlaşmaya yanaşmadığını kaydetti.

    Etiketler:
    Umar Rahman, Kirill Krivoşeyev, Kirill Semenov, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Sedat Önal, Sergey Verşinin, Askeri üs, ABD, Toprak bütünlüğü, Beşar Esad, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Velid Muallim, Dışişleri Bakanlığı, Kommersant, İdlib, Moskova, Suriye, Rusya, Türkiye
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