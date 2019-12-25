IKEA, mültecilerin entegrasyonu için kesenin ağzını açtı

Göç sorununun sadece hükümetlerce değil, aynı zamanda özel sektör ve sivil toplum tarafından da ele alınması gerektiğini savunan IKEA, sığınmacıların iş gücü piyasasına girebilmesi için 1 milyar İsveç Kronu (yaklaşık 625 bin TL) harcama yapma sözü verdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından 17-18 Aralık’ta Cenevre’de düzenlenen Birinci Küresel Mülteci Forumu’nda bu girişimi duyuran IKEA, mümkün olduğunca çok sığınmacının iş hayatına atılmasını ve geçimlerini sağlayabilmesini hedefliyor.

IKEA ❤️ Det började som initiativ från engagerade medarbetare för att hjälpa flyktingar. Hittills har 500 personer fått jobb- och språkträning under sex månader. Nu utökas det till 30 länder och 300 varuhus för att göra fler flyktingar anställningsbara



https://t.co/yCeLF6k8kM — Ola Spännar (@olaspannar) December 17, 2019

'Mültecilerin hikâyesini değiştirmeye yardımcı olmak istiyoruz'

Dagens Industri gazetesine konuşan IKEA Vakfı İcra Kurulu Başkanı Per Heggenes, “Bu sadece hükümetlerin meselesi değil. Özel sektör ve sivil toplum da mültecilerin entegrasyonuna, iş bulmalarına ve yaşadıkları topluluğa pozitif katkıda bulunmalarına yardımcı olmalı” dedi.

Heggenes, söz konusu paranın beş yıl boyunca çeşitli programlara fon sağlamak için kullanılacağını ve böylece mültecilerin kendi kendilerini idare edebilecek duruma gelmesini sağlayacaklarını belirtti.

İş adamı, “Mültecilerin hikâyesini değiştirmeye yardımcı olmak istiyoruz. Genelde sorunlara odaklanılır ama biz onların çok çalışkan insanlar olduğunu biliyoruz ve toplumun bir parçası olmaları için yardım etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

30 ülkede 2500 mülteciye iş

Somut olarak bu proje IKEA’nınde bulunan mağazaları 2500 mülteciye iş sağlayacak , ayrıca dil eğitimi de verecek. Proje sonunda mülteciler IKEA’da veya diğer firmalarda kalıcı olarak iş bulma şansına sahip olacak.

IKEA mağazalarını çatısı altında bulunduran Ingka Grup’un yöneticisi Tolga Öncü, “Mülteci krizi sırasında farklı ülkelerdeki mültecilere yardımcı olmak için kendini işine adayan personel tarafından yerel girişimler olarak başladı. Şimdiye kadar 500 kadar kişiye iş verildi ve ortalama altı ay dil eğitimi gördü. Şimdi daha fazla mülteciyi istihdam edebilmek için bunu 30 ülkeye ve neredeyse 300 mağazamıza yayıyoruz” dedi.

Öncü’ye göre mültecilerin dörtte biri bu süreç sonunda resmen IKEA çalışanı olabilir.

10 mülteciden biri istihdam ediliyor

‘Milyar kronluk’ projesine ek olarak IKEA Vakfı, yaklaşık 10 yıldır mültecileri ilgilendiren girişimlere destek veriyor.

Yapılan son bir araştırma, İsveç'in göçmen krizi zirvesinde ülkeye kabul ettiği 163 bin mülteci arasında, her 10 kişiden yalnızca birinin istihdam edildiğini ortaya koydu.