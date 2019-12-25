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    The logo of IKEA

    IKEA, mültecilerin entegrasyonu için kesenin ağzını açtı

    © AFP 2019 / JONATHAN NACKSTRAND
    Dünya
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    İsveç merkezli mobilya devi IKEA, mültecilerin iş gücüne entegrasyonunu kolaylaştırabilmek adına ‘milyar kron’ değerinde yatırım yapacak.

    Göç sorununun sadece hükümetlerce değil, aynı zamanda özel sektör ve sivil toplum tarafından da ele alınması gerektiğini savunan IKEA, sığınmacıların iş gücü piyasasına girebilmesi için 1 milyar İsveç Kronu (yaklaşık 625 bin TL) harcama yapma sözü verdi.

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından 17-18 Aralık’ta Cenevre’de düzenlenen Birinci Küresel Mülteci Forumu’nda bu girişimi duyuran IKEA, mümkün olduğunca çok sığınmacının iş hayatına atılmasını ve geçimlerini sağlayabilmesini hedefliyor.

    'Mültecilerin hikâyesini değiştirmeye yardımcı olmak istiyoruz'

    Dagens Industri gazetesine konuşan IKEA Vakfı İcra Kurulu Başkanı Per Heggenes, “Bu sadece hükümetlerin meselesi değil. Özel sektör ve sivil toplum da mültecilerin entegrasyonuna, iş bulmalarına ve yaşadıkları topluluğa pozitif katkıda bulunmalarına yardımcı olmalı” dedi.

    Heggenes, söz konusu paranın beş yıl boyunca çeşitli programlara fon sağlamak için kullanılacağını ve böylece mültecilerin kendi kendilerini idare edebilecek duruma gelmesini sağlayacaklarını belirtti.

    İş adamı, Mültecilerin hikâyesini değiştirmeye yardımcı olmak istiyoruz. Genelde sorunlara odaklanılır ama biz onların çok çalışkan insanlar olduğunu biliyoruz ve toplumun bir parçası olmaları için yardım etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

    30 ülkede 2500 mülteciye iş

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    Somut olarak bu proje IKEA’nın 30 ülkede bulunan mağazaları 2500 mülteciye iş sağlayacak, ayrıca dil eğitimi de verecek. Proje sonunda mülteciler IKEA’da veya diğer firmalarda kalıcı olarak iş bulma şansına sahip olacak.

    IKEA mağazalarını çatısı altında bulunduran Ingka Grup’un yöneticisi Tolga Öncü, “Mülteci krizi sırasında farklı ülkelerdeki mültecilere yardımcı olmak için kendini işine adayan personel tarafından yerel girişimler olarak başladı. Şimdiye kadar 500 kadar kişiye iş verildi ve ortalama altı ay dil eğitimi gördü. Şimdi daha fazla mülteciyi istihdam edebilmek için bunu 30 ülkeye ve neredeyse 300 mağazamıza yayıyoruz” dedi.

    Öncü’ye göre mültecilerin dörtte biri bu süreç sonunda resmen IKEA çalışanı olabilir.

    10 mülteciden biri istihdam ediliyor

    ‘Milyar kronluk’ projesine ek olarak IKEA Vakfı, yaklaşık 10 yıldır mültecileri ilgilendiren girişimlere destek veriyor.

    Yapılan son bir araştırma, İsveç'in göçmen krizi zirvesinde ülkeye kabul ettiği 163 bin mülteci arasında, her 10 kişiden yalnızca birinin istihdam edildiğini ortaya koydu.

    Etiketler:
    Tolga Öncü, İstihdam, Göçmen, Sığınmacı, Mülteci, İsveç, Per Heggenes, IKEA
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