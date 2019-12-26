Kayıt
10:44 26 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşti: Binlerce insan 'ateş çemberini' izledi

    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104091/70/1040917015.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/201912261040917290-halkali-gunes-tutulmasi-gerceklesti-binlerce-insan-ates-cemberini-izledi/

    Yılın son Güneş tutulması, nadir görülen ‘halkalı tutulma’ şeklinde gerçekleşti. Özellikle Asya’da gözlemlenen tutulmada Güneş'in etrafında oluşan ‘ateş çemberi’ gibi görüntü binlerce kişi tarafından izlendi.

    Bu yılın son Güneş Tutulması, Noel'in ertesinde, bugün gerçekleşti.

    Güneş'in etrafında ateş çemberi gibi bir görüntü oluşturan 'halkalı tutulma' kuzey Pasifik ve Okyanusya’da son bulmadan önce özellikle Suudi Arabistan, Asya’da Hindistan'ın güneyi, Endonezya, Sumatra, Borneo ve Filipinler'de izlendi.

    Tutulmanın izlenebildiği ülkelerde binlerce kişi ‘hayatta bir kerelik’ diye tabir edilen bu ana tanıklık etmek için toplandı. İnsanlar özel gözlüklerle ve özel güneş filtresine sahip teleskoplarla bu gök olayını izledi.

    • Tutulma, bu yılın son güneş tutulması olarak kayda geçti.
      © REUTERS / LIM HUEY TENG
    • Halkalı tutulmada, yüzde 97'si kaplanan Güneş'in etrafında ateş çemberi gibi bir görüntü oluşuyor.
      © REUTERS / WILLY KURNIAWAN
    • Hindistan'da güneş tutulmasının rahatça izlenebilmesi için okullar tatil edildi.
      © REUTERS / AMIT DAVE
    • Güneş tutulması, Suudi Arabistan'dan da rahatça gözlemlendi.
      © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    • Bir sonraki güneş tutulması 2020 yılının haziran ayında gerçekleşecek.
      © REUTERS / SOE ZEYA TUN
    1 / 5
    © REUTERS / LIM HUEY TENG
    Tutulma, bu yılın son güneş tutulması olarak kayda geçti.

    Hindistan’da okullar tatil edildi, maç ertelendi

    Hindistan’da tutulma nedeniyle Mumbai ve Rajkot takımları arasındaki kriket maçı iki saatliğine ertelendi, doğudaki Odisha eyaletinde okullar, kamu kurumları ve mahkemeler tatil edildi.

    Ancak hava kirliliğinin görülmemiş boyutlara ulaştığı başkent Yeni Delhi’de bu nedenle tutulma izlenemedi.

    Başbakan Narendra Modi, “Pek çok insan gibi ben de çok heyecenalıydım ama maalesef bulutlar kapattığı için güneşi göremedim ama Kozhikode civarında anlık bir görüntü yakalayabildim” dedi.

    Bir sonraki tutulma Haziran 2020’de

    Halkalı Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş’in önünden tam kavuşumlu geçişinde güneşi tam örtmediği zaman gözlemleniyor. Tutulma sırasında Güneş'in yüzde 97'si kapanarak ateş çemberini andıran bir görüntü ortaya çıkıyor.

    Bir sonraki tutulma Haziran 2020’de gerçekleşecek ve Afrika’da dar bir alanla kuzey Asya’da gözlemlenebilecek.

    Etiketler:
    Pasifik, Endonezya, Güneş, Ay, Hindistan, Asya, Halkalı güneş tutulması, Güneş tutulması
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Karikatür
    ABD borsaları tarihi rekorları yeniledi
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet