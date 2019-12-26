Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşti: Binlerce insan 'ateş çemberini' izledi

Yılın son Güneş tutulması, nadir görülen ‘halkalı tutulma’ şeklinde gerçekleşti. Özellikle Asya’da gözlemlenen tutulmada Güneş'in etrafında oluşan ‘ateş çemberi’ gibi görüntü binlerce kişi tarafından izlendi.

Bu yılın son Güneş Tutulması, Noel'in ertesinde, bugün gerçekleşti.

Güneş'in etrafında ateş çemberi gibi bir görüntü oluşturan 'halkalı tutulma' kuzey Pasifik ve Okyanusya’da son bulmadan önce özellikle Suudi Arabistan, Asya’da Hindistan'ın güneyi, Endonezya, Sumatra, Borneo ve Filipinler'de izlendi.

Tutulmanın izlenebildiği ülkelerde binlerce kişi ‘hayatta bir kerelik’ diye tabir edilen bu ana tanıklık etmek için toplandı. İnsanlar özel gözlüklerle ve özel güneş filtresine sahip teleskoplarla bu gök olayını izledi.

Tutulma, bu yılın son güneş tutulması olarak kayda geçti. © REUTERS / LIM HUEY TENG

Halkalı tutulmada, yüzde 97'si kaplanan Güneş'in etrafında ateş çemberi gibi bir görüntü oluşuyor. © REUTERS / WILLY KURNIAWAN

Hindistan'da güneş tutulmasının rahatça izlenebilmesi için okullar tatil edildi. © REUTERS / AMIT DAVE

Güneş tutulması, Suudi Arabistan'dan da rahatça gözlemlendi. © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED

Bir sonraki güneş tutulması 2020 yılının haziran ayında gerçekleşecek. © REUTERS / SOE ZEYA TUN 1 / 5 © REUTERS / LIM HUEY TENG Tutulma, bu yılın son güneş tutulması olarak kayda geçti.

Hindistan’da okullar tatil edildi, maç ertelendi

Hindistan’da tutulma nedeniyle Mumbai ve Rajkot takımları arasındaki kriket maçı iki saatliğine ertelendi, doğudaki Odisha eyaletinde okullar, kamu kurumları ve mahkemeler tatil edildi.

Ancak hava kirliliğinin görülmemiş boyutlara ulaştığı başkent Yeni Delhi’de bu nedenle tutulma izlenemedi.

Başbakan Narendra Modi, “Pek çok insan gibi ben de çok heyecenalıydım ama maalesef bulutlar kapattığı için güneşi göremedim ama Kozhikode civarında anlık bir görüntü yakalayabildim” dedi.

Bir sonraki tutulma Haziran 2020’de

Halkalı Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş’in önünden tam kavuşumlu geçişinde güneşi tam örtmediği zaman gözlemleniyor. Tutulma sırasında Güneş'in yüzde 97'si kapanarak ateş çemberini andıran bir görüntü ortaya çıkıyor.

Bir sonraki tutulma Haziran 2020’de gerçekleşecek ve Afrika’da dar bir alanla kuzey Asya’da gözlemlenebilecek.