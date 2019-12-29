Lugansk: Kiev ile rehin takasının gerçekleşmesi için tüm koşulları yerine getirdik

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) rehin takası çalışma grubu başkanı Olga Kobtseva, Kiev ile rehin takasının gerçekleşmesi için tüm koşulları yerine getirdiklerini belirtti.

Sputnik’e konuyla ilgili açıklama yapan Kobtseva, Ukrayna tarafının Normandiya Dörtlüsü görüşmeleri kapsamında belirtilen taahütleri yerine getireceğine ve yarın takasın gerçekleşeceğine dair umutlarını koruduklarını söyledi.

29 Aralık’ta yapılması beklenen rehin değiş tokuşu Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderlerinin bu ay Paris’te gerçekleştirdikleri zirveyi izleyecek. Dört ülkenin liderleri Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalara son verilmesi için üç yıldır bir araya gelmiyordu.

Ancak mayıs ayında Ukrayna’nın liderliğine Vladimir Zelenskiy’in gelmesi görüşmelerin önünü açmıştı. Zirvenin gerçekleşebilmesi için Kiev güçleri ve Donbass’taki milisler temas hattından güçlerini kısmi olarak geri çekmişti.