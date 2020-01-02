Japonya'daki yolsuzluk skandalı: Lübnan'a kaçan eski Nissan CEO'sunun Tokyo'daki evine operasyon

Japon savcılar, Nissan'daki yolsuzluk skandalının kahramanı Carlos Ghosn’un ülkeden kaçtığını duyurmasından iki gün sonra, başkent Tokyo’da bulunan evine baskın gerçekleştirdi. Savcılık ve polisten herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel medyada baskına dair kareler paylaşıldı.

Yeni yıl tatili nedeniyle devlet dairelerinin kapalı olduğu, bu nedenle baskının bugün gerçekleştiği aktarıldı.

Tokyo prosecutors raid residence of former Nissan boss Ghosn: NHK https://t.co/JIDsiECnhC pic.twitter.com/DQAYAzbIAm — Reuters U.S. News (@ReutersUS) January 2, 2020

Mali yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Carlos Ghosn, kefaletle serbest bırakılmış, pasaportları elinden alınmış ve ev hapsine konulmuştu.

Ancak sıkı önlemlere rağmen Ghosn, yılın son günü bir açıklama yayımlayarak Japonya'nın çürümüş adalet sisteminin elinde rehin kalamayacağını söylemiş ve Lübnan'a kaçtığını duyurmuştu.

Ghosn, “Artık taraf tutup suçlamalar dayatan Japon yargısının rehinesi değilim. Ben adaletten kaçmadım, kendimi zulüm ve siyasi baskılardan özgürleştirdim” demişti.

Ünlü patronun Japonya’daki avukatları ise kaçışa dair bir bilgileri olmadığını açıkladı.

Lübnan: Ülkeye yasal yollardan girdi

Japon basını Ghosn’un özel bir jetle Türkiye’ye gittiğini buradan Lübnan’a geçtiğini öne sürmüştü.

Lübnan, Carlos Ghosn’un ülkeye yasal yollardan girdiğini dolayısıyla hakkında işlem yapmayacaklarını duyurdu.

Lübnan ile Japonya arasında suçluların iadesine ilişkin bir anlaşma da bulunmuyor.

Fransız Bakan Yardımcısı: Ülkeye gelirse iade edilmeyecek

Carlos Ghosn’un Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı bulunuyor.

Ünlü patronun Fransa'ya gitme ihtimali de bulunurken, AFP haber ajansı Fransa Ekonomi Bakanı Yardımcısı Agnes Pannier-Runacher'in 'Ghosn’un ülkeye gelmesi halinde Japonya'ya iade edilmeyeceğini' söylediğini aktardı.