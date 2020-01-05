ABD-İran arasındaki tansiyonu düşürmek isteyen AB, Zarif'i Brüksel'e davet etti

Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmesinin ardından ABD ve İran arasında kılıçlar çekilirken, AB, 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısında bulundu.

AB'den yapılan açıklamada, birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile hafta sonunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Bu görüşmede Borrell'in 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı yaptığı ve Zarif'i Brüksel'e davet ettiği kaydedildi.

Deutsche Welle'nin aktardığına göre, Borrell'in Zarif'den Süleymani'nin öldürülmesine verecekleri tepkiyi 'dikkatlice düşünmelerini' istediği belirtildi.

İran'ın güvenlik politikaları bakımından kilit bir isim olan Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki gösteren Tahran, ABD'den intikam alınacağını duyurmuştu. İran'ın, saldırının ardından ilan edilen üç günlük yas sonrası tepki vermesi bekleniyor.

Süleymani'ye yönelik suikastı 'terör saldırısı' olarak niteleyen Zarif, ABD'nin eylemlerinin sonuçlarından sorumlu olacağını vurgulamıştı.