BAE'den Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararına tepki: Arap dünyasının güvenliğini tehdit ediyor

TBMM'de kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi kınayan ülkelere BAE de eklendi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararının kınandığı, söz konusu adımın Arap dünyasının da güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, Türk parlamentosunun Libya'ya askeri kuvvet gönderilmesi yönünde aldığı kararı kınamaktadır" denilmişti.

Suudi Arabistan, Mısır ve BAE Libya'nın doğusunu kontrolü altında bulunduran Halife Hafter'i destekleyen ülkeler arasında bulunuyor.

Çoğu Arap ülkesi, Türkiye'nin Libya çatışmasına olası askeri müdahalesine karşı çıkıyor.