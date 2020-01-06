Sacha Baron Cohen, Altın Küre'de Zuckerberg'i diline doladı: Nazi propagandası yayan toy bir çocuk

77. Altın Küre Ödülleri’nde Mark Zuckerberg’i hedef alan komedyen ve oyuncu Sacha Baron Cohen, onu ‘Nazi propagandası yayan toy bir çocuk’ diye niteledi.

Sivri diliyle ABD film endüstrisini, politik konuşma yapan ünlüleri tiye alan Ricky Gervais’in yanı sıra 77. Altın Küre Ödülleri’ne damga vuran bir diğer İngiliz komedyen ve oyuncu Sacha Baron Cohen oldu.

‘The Spy’ (Casus) dizisinde canlandırdığı Mossad ajanı Eli Cohen rolüyle TV filmi ya da mini dizide en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen Sacha Baron Cohen, törende Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’i diline doladı.

“The hero of this next movie is a naive, misguided child who spreads nazi propaganda and only has imaginary friends. His name is Mark Zuckerberg. Sorry this is an old intro for Social Network” pic.twitter.com/QWLwmcPLPt — Hamza Shaban (@hshaban) January 6, 2020

'Sadece hayali arkadaşları var'

‘Jojo Rabbit’ (Tavşan Jojo) adlı filmi takdim etmek için sahneye çıkan Cohen, “Sıradaki bu filmin kahramanı Nazi propagandası yayan toy, yanlış yola saptırılmış bir çocuk ve sadece hayali arkadaşları var. Onun adı Mark Zuckerberg” ifadelerini kullandı.

Cohen, gülüşmelerin ve hayret ifadelerinin ardından kısa bir duraksamadan sonra konuşmasına şöyle devam etti; “Özür dilerim, özür dilerim. Bu ‘The Social Network’ (Sosyal Ağ-Mark Zuckerberg ve Facebook ’un öyküsünü anlatan film) için eski bir tanıtım. Aslında Jojo Rabbit hakkında konuşuyorum. İki dalda Altın Küre’ye aday gösterildi.”

‘Jojo Rabbit’, annesinin tavan arasında bir Yahudi kızı sakladığını öğrenen Hitler gençliği üyesi Johannes ‘Jojo’ Betzler'in öyküsünü anlatıyor.

İlk eleştirisi değil

Sacha Baron Cohen daha önce de Zuckerberg’e sert eleştiriler yöneltmişti.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Anti-Defamation League (İftira ve İnkârla Mücadele Birliği) tarafından düzenlenen 'Never Is Now' etkinliğinde ırkçılık üzerine bir konuşma yapan Cohen, Facebook, Twitter, YouTube ve Google'ı tarihteki en iyi propaganda araçları olarak nitelendirmişti.

Facebook'un siyasi reklam politikasını gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Cohen, “Eğer 1930’lu yıllarda Facebook olsaydı, ‘Yahudi sorununu’ nasıl ‘çözeceğini’ anlattığı 30 dakikalık bir reklam yayımlaması için Hitler’e izin verirdi” demişti.