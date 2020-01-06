Şoygu ve MİT Başkanı Fidan, Ortadoğu’yu konuştu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Başkanı Hakan Fidan, telefonla görüşerek, Ortadoğu’da gerginliği azaltmaya yönelik olası ortak eylemleri ele aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nda gazetecilere yapılan açıklamaya göre dün akşam Şoygu ve Fidan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Taraflar görüşmede Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki durumu ele aldı, bölgedeki gerginliği azaltmaya ve kriz durumunun çözümüne ilişkin olası ortak eylemleri değerlendirdi.

Şoygu ile Fidan görüşmesi, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutani Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından geldi.

İran Genelkurmay Başkanı ile de görüştü

Şoygu, ayrıca İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili olarak Suriye ve Ortadoğu’da gerginliğin tırmanmasını önlemeye yönelik adımlar ele alındı.