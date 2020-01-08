Putin’den Zelenskiy’e düşen Ukrayna uçağıyla ilgili taziye

Kremlin’in açıklamasına göre Putin, Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşmesiyle ilgili olarak Zelenskiy’e telgraf gönderdi.

Putin, telgrafla kazada ölenlerin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diledi.

Ruhani’ye de taziyelerini iletti

Putin ayrıca İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye de bir telgraf göndererek olayda hayatını kaybeden İran vatandaşları ile ilgili başsağlığı diledi.

Rus lider taziye mesajında Rusya’da yakınlarını kaybedenlerin acılarını paylaştığını belirtti ve metanet dileklerini iletti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü. Uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetti. Uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı olduğu açıklandı.