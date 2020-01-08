Rus uzman, Gazprom'un TürkAkım'dan ne kadar kazanç sağlayacağını yorumladı

TürkAkım projesinin açılışından önce Sputnik'e demeç veren Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, boru hattının Rus tarafına neler kazandıracağını değerlendirdi.

Gazprom Başkan Yardımcısı Famil Sadıgov'un "TürkAkım ve Kuzey Akım 2'nin tam kapasiteyle faaliyete girmesi halinde Gazprom yılda 1.5 milyar dolardan fazla kazanç elde edebilir" açıklamasına atıfta bulunan Grivaç, TürkAkım'ın söz konusu rakamın üçte birini sağlayabileceğini belirtti.

TürkAkım'ı 'transit risklerini azaltan, Türkiye ile Avrupa'nın güneydoğusuna Rus gazı tedarik imkânlarını ve altyapısını geliştiren stratejik bir proje' olarak niteleyen Grivaç, bu hatla birlikte Rusya'nın güneyindeki doğalgaz arz güvenliğinin de artacağını vurguladı.

Bugün resmen açılışı yapılan TürkAkım doğal gaz boru hattı için gerçekleşen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov katıldı.