Abhazya Parlamentosu, Devlet Başkanı Hacimba'yı istifaya çağırdı

SSCB’nin dağılmasını takiben Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da muhalifler mevcut Devlet Başkanı Raul Hacimba karşıtı gösterilerine devam ederken Abhazya Parlamentosu, Hacimba'yı istifaya davet eden bir karar aldı.

Abhazya'da muhalifler, eylülde düzenlenen ve Raul Hacimba'nın zaferiyle sonuçlanan devlet başkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçlarını kabul etmiyor. Bu nedenle protestolara başlayan muhalifler, dün başkent Sohum'daki devlet başkanlığı binasını kuşatarak zorla içeriye girdi.

Bugün ise 35 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada, hazır bulunan 24 vekilden 19'u Hacimba'nın görevden ayrılması yönünde oy kullandı. Parlamentoda alınan bu karar, Hacimba'nın doğrudan görevden alınması anlamına gelmiyor, ancak Devlet Başkanı'na görevi gönüllü olarak bırakmasını tavsiye ediyor. Yerel basında çıkan haberlerde Hacimba'nın istifa etme niyetinde olmadığı yazılıyor.

'Gerekirse olağanüstü hal önlemleri alırım'

Devlet Başkanı Hacimba, dünkü olaylar sırasında binadan ayrılarak güvenlik konseyini topladı.

Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamada, Hacimba'nın olayları ‘provokasyon’ olarak değerlendirdiği kaydedildi. Açıklamada, Hacimba'nın "Gerekirse ülkede olağanüstü hal uygulamak için önlemler alacağım" ifadesi yer aldı.

'Göstericiler devlet başkanlığı binasından silah çaldı'

Bu arada Abhazya Güvenlik Konseyi Başkanı, göstericilerin Devlet Başkanlığı İdaresi'ndeki silah deposuna girerek silah çaldığını belirtti.

Kilba, göstericilerin silahları teslim etmesi için görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Rus Dışişleri: Abhazya'nın iç meselesi

Abhazya'daki gelişmeler hakkında bir açıklama yayımlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı da, tüm bunların Abhazya'nın iç meselesi olduğunu ve durumun en kısa sürede barışçıl diyalog yoluyla ve hukuki zeminde normale dönmesini umduklarını ifade etti.

Muhalifler seçimi Kvitsiani'nin kazandığını savunuyor

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu 8 Eylül 2019'da yapıldı. Seçimin sonucuna göre Hacimba oyların yüzde 47.39'unu, Alhan Kvitsiani ise oyların yüzde 46.17'sini almıştı.

Göstericiler, muhalefet partisi Amtsakhara'nın adayı Alhan Kvitsinia'nın seçimin galibi olduğunu savunarak, seçimlerin iptal edilmesini istiyor.