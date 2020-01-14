Lavrov: Libya'daki devlet sistemi 2011'de NATO tarafından yok edildi

Günümüzde Libya'da bir devlet sistemi bulunmadığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu ülkedeki devlet sisteminin 2011 yılında NATO tarafından imha edildiğini vurguladı.

Moskova'da dün yapılan Libya görüşmeleri sonrası Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya giden Sergey Lavrov, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena'yla görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında NATO'nun 2011 yılında Libya'yı vurmasını sert sözlerle eleştirdi.

"Bu kriminal ve yasadışı maceranın sonuçlarıyla hâlâ daha karşı karşıyayız, elbette en başta Libya halkı" diyen Lavrov, 2011 yılındaki bombardımanın Libya'daki devlet sistemini yok ettiğini vurguladı.

Lavrov, bugün ise bazı Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri de dahil olmak üzere Libya'ya kalıcı barış getirmek isteyen tüm ülkelerin aynı doğrultuda hareket ettiğinin ve güç kullanarak çözüm bulmak yerine Libyalı tüm tarafları anlaşma yapmaya teşvik ettiğinin altını çizdi.

Lavrov, "Bu günlerde Libyalı tüm tarafların ülkelerinin geleceği konusunda aynı derecede sorumluluk taşımalarını sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Libya'nın ikinci bir Suriye olması halinde, Libyalıların bundan fayda sağlayacağına inandığını kaydeden Lavrov; Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye hükümeti ve muhalefeti arasındaki çatışmaları sonlandırmak için gösterdiği çabalarda elde edilen sonuçlara atıfta bulundu.