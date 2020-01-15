Ruhani: Ortadoğu'daki Avrupalı birlikler tehlikede olabilir

Hasan Ruhani, İran’ın 2015 yılında yapılan nükleer anlaşma kapsamında verdiği taahhütlerin hiçbirini yerine getirmeyeceğini açıklamasının ardından Tahran’a tepki gösteren İngiltere, Fransa ve Almanya’ya ‘meydan okudu’.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Ruhani, Ortadoğu’da konuşlandırılan Avrupalı askerlerin ‘tehlikede olabileceğini’ söyledi.

Ruhani, "Biz bölgede güvenlik sorunu yaşanmasını istemiyoruz. Bu bölgeden, savaşmadan akıllıca gidin. Bugün ABD askerleri güvende değil. Yarın Avrupa askerleri de güvende olmayabilir. Gelin, nükleer anlaşmaya geri dönelim” dedi.

Tüm maddeler askıya alındı

İran ile Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasındayılında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri, İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine tam uymaya ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya çağırmıştı.

Uçağın düşürülmesi: Halktan özür dileyelim

Öte yandan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran askeri yetkililerini, Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili gerçekleri kamuoyuyla ‘samimi’ bir şekilde paylaşmaya da davet etti.

Ruhani, "Halk yöneticilerden samimi ve sadıkane davranış bekliyor. Ben, Genelkurmay ve askeri kuvvetlerden rica ediyorum. Başından sonuna, olayın ayrıntılarını halkla paylaşın. Halktan özür dileyelim” diye konuştu.