ABD, askerleri Irak'tan çıkarılırsa askeri yardımı kesecek

ABD, Irak’taki askerlerinin ülkeden çıkarılması halinde Bağdat’a yaptığı 250 milyon dolarlık askeri yardıma son vermeye hazırlanıyor.

Wall Street Journal gazetesinin Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının e-postalarına dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Yakın Doğu İşleri Bürosu, Irak’a yapılan çeyrek milyar dolarlık askeri yardımın tamamını mevcut mali yılda kesme planı üzerinde çalışıyor.

Haber, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu'dan sorumlu Bakan Yardımcısı Joey Hood’un, Irak’ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısının ardından geldi.

Hood, "S-400 alımı muhtemelen yaptırımların tetikleyicisi olur, bu yüzden partnerlerimize bu alımı yapmamayı tavsiye ediyoruz" demişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak’ta Bağdat’ta ABD operasyonu sonucu öldürülmesinin ardından Irak, ülkedeki Amerikan askerlerinin çekilmesine karar vermiş hatta süreç için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etmişti.

Ancak ABD’li yetkililer tam bir geri çekilmeyi ısrarlı bir şekilde reddetmişti. Savunma Bakanı Mark Esper Irak'tan askerlerini çekme planları olmadığını söylerken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien da ‘ABD’nin bölgede kendi şartlarına tabi olduğunu’ belirtmişti.