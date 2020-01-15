Ryabkov: İran nükleer anlaşmasına yönelik ihtilaf çözüm mekanizmasının hiçbir siyasi veya hukuki dayanağı yok

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov; İngiltere, Fransa ve Almanya’nın İran nükleer anlaşmasına yönelik ihtilaf çözüm mekanizmasını devreye sokma girişiminin hiçbir siyasi ve hukuki dayanağı olmadığını, bunun anlaşmanın muhafaza edilme şansını düşürdüğünü ifade etti.

Gazetecilere konuşan Sergey Ryabkov, “Avrupa üçlüsü (İngiltere, Fransa ve Almanya), AB Dış İlişkiler Servisi, İran ve Çin’le oluşan durumla ilgili temas halindeyiz ve durum endişe verici. İhtilaf çözüm mekanizmasını devreye sokma girişimi yapıcı olmayan bir adım ve anlaşmanın muhafaza edilmesi şansını çarpıcı şekilde azaltıyor” dedi.

Kararın endişe verici olduğunu belirten Ryabkov, “Onlarla yürüttüğümüz temaslarda bu adımın neden zarar verici olduğunu açıklıyoruz, zira ne prosedür bakımından ne de siyasi bakımdan bir dayanağı var” ifadelerini kullandı.

‘İran üzerinden uçuşlar konusunda bir değişikliğe gitmeyeceğiz’

Ryabkov ayrıca İran üzerinden uçuş prensipleri konusunda bir değişikliğe gitme nedeni görmediklerini kaydetti.

Ryabkov, “Uçuşlar havayolu şirketleri ve uzman kuruluşlarla birlikte güvenlik durumuyla ilgili yapılan kapsamlı değerlendirmeler doğrultusunda yapılıyor” dedi.

İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ihtilaf çözüm mekanizmasını işletme kararı almıştı.

İran, Ukrayna, Kanada, Afganistan, Almanya, İsveç ve İngiltere vatandaşlarının bulunduğu uçaktaki 176 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti.

İran, uçağın yanlışlıkla hava savunma füzesiyle vurulduğunu itiraf etmişti.