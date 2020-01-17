Mısır, İtalya ve Yunanistan, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesini görüştü

Mısır, Yunanistan ve İtalya Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesini ve olası etkilerini görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, İtalyan ve Yunan mevkidaşlarıyla son gelişmeleri ele almak için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlar Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinin Berlin konferansı ve Libya'daki durum üzerine olumsuz bir etki yaratacağını vurguladı.

Bakanlar, Türkiye'nin attığı adımın uluslararası toplumun ve diğer ülkelerin Libya'da sağlamaya çalıştığı istikrara ve Libya çıkarına zarar verebileceğinden derin endişe duyduklarını belirtti.

Diplomatlar, Libya krizinin çözümü için Pazar günü Berlin’de düzenlenmesi planlanan konferansa destek verme konusunda fikir birliğine vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Libya'daki meşru hükümetin ayakta kalması ve istikrarı sağlamak için bu ülkeye askerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin güvenliğinin sınırlarının dışında başladığı düşüncesiyle tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz" demişti.