Boeing, 737 MAX yazılımında yeni sorunların tespit edildiğini doğruladı

Boeing’in bu açıklaması, geçen hafta sonu yapılan sistem testlerinde, 737 MAX tipi iki yolcu uçağa ait bilgisayarların birbiriyle iletişim kuramadığı yönündeki haberlerden sonra geldi.

CNBC’nin haberine göre, Boeing’den yapılan açıklamada, “Gerekli güncellemeleri yapıyoruz ve (ABD) Federal Sivil Havacılık İdaresi ile bu değişiklikleri düzenleme konusu üzerinde çalışıyoruz. Biz ayrıca müşterilerimize ve tedarikçilerimize bilgi veriyoruz” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın ardından borsada Boeing hisseleri yüzde 1.9 değer kaybederek 325.75 dolara indi.

Daha önce Boeing, 737 MAX modelinin üretimini, ocak ayından itibaren geçici olarak durduracağını açıklamıştı.