Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi

#İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile #Libya konulu #Berlin Zirvesi’nin hazırlıklarını ve Akdeniz’de işbirliğimizi konuştuk.



Discussed w/Foreign Minister @luigidimaio of #Italy preparations of the Berlin Summit on Libya and our cooperation in the Mediterranean. pic.twitter.com/TP3r8Mnwk2