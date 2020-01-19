Rusya: Atina ve Ankara, Ege Denizi ile ilgili sorunları diyalogla çözmeli

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Atina ve Ankara’nın Ege Denizi ile ilgili sorunları diyalog yoluyla çözmesi gerektiğini belirtti.

Ege Denizi ile ilgili meselelerden dolayı Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin bulunduğu karmaşık durumu basın mensuplarına değerlendiren Bogdanov, Atina ve Ankara’nın bu sorunları diyalog yoluyla çözmesi gerektiğini vurguladı.

Bogdanov, “Bu sorunların diyalog, temaslar yoluyla çözülmesi gerektiği gerçeğine dayanıyoruz” diye konuştu.