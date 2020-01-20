Porto Riko'da iki bakan, yardımların dağıtılmadığı ortaya çıkınca görevden alındı

Karayip adası Porto Riko'da, acil durum yardımlarıyla dolu bir deponun ortaya çıkmasının ardından aile ve iskan bakanlarının görevine son verildi.

Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, sosyal medyada Ponce kentindeki bir depoda, Eylül 2017'deki Maria kasırgasından bu yana su şişeleri, bebek karyolası ve bebek mamaları gibi acil durum malzemelerinin saklandığının paylaşılması ve öfkeli kalabalığın söz konusu depoyu bastığı görüntülerin yayılmasının ardından İskan Bakanı Fernando Gil ve Aile Bakanı Glorimar Andujar'ı görevden aldı.

The governor of Puerto Rico fired the emergency manager hours after a warehouse was discovered filled with supplies thought to be from when Hurricane Maria hit the island https://t.co/KV3QwtegkL — CNN (@CNN) January 20, 2020

​Vazquez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hükümet yetkililerinin bazı eylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yetkililerin toplama ve dağıtım merkezleriyle ilgili kendisinin talep ettiği bilgileri sağlayamadığını dile getiren Vazquez, konuyla ilgili görevden almaların süreceğini ifade etti. Vazquez, "Onlar (yetkililer) kişisel olarak bu merkezlerin yerini, ne içerdiğini ve bir envanter yapılıp yapılmadığını bana tam olarak söyleyemediler" dedi.

Vazquez, Gil ve Andujar'a güvenini yitirdiğini vurguladı.

Vazquez'in iki bakanı görevden almadan birkaç gün önce de Acil Durum Yönetim Kurumu’nun müdürünü azlettiği belirtildi.

Ponce Belediye Başkanı Maria Melendez de depremden bu yana diğer belediye başkanlarıyla temel ihtiyaç maddelerini karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Su ve bebek karyolası bulmak için günlerce uğraştığını ve kendisinin başka kentlere yönlendirildiğini kaydeden Melendez, "Bu malzemelerin burada olduğunu bilseydim derhal alınmasını isterdim" dedi.

Sosyal medyadaki görüntüde, Porto Riko'nun güneyindeki Ponce kentinde bulunan depoda, su şişeleri, bebek karyolası ve bebek mamaları gibi ihtiyaç malzemelerinin saklandığı görülüyor. Bu malzemelerin Eylül 2017'deki Maria kasırgasından bu yana burada tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Görüntüde, öfkeli kalabalığın depoya girip malzemeleri, 7 Ocak'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve deponun olduğu bölgedeki barınaklarda kalan kişilere dağıtması dikkati çekiyor.