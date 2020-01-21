Kuzey Kore'den ABD'ye 'zaman doldu' uyarısı: Artık taahhütlere bağlı kalmayacağız

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği Müsteşarı Ju Yong-çol, “Karşı tarafın saygı göstermekte başarısız olduğu taahhüte tek taraflı bağlanmak için artık bir neden bulamadık” dedi.

Pyongyang’ın elçisi olarak konuştuğunu vurgulayan Ju, ayrıca ABD’yi ‘en vahşi ve insanlık dışı yaptırımları’ uygulamakla suçladı.

'Noel hediyesi'

Ju, “Eğer ABD, Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti’ne yönelik bu düşmanca politikasında ısrar ederse Kore yarımadasında nükleer silahlardan arınma asla gerçekleşmeyecek. ABD tek yanlı talepleri dayatmayı denerse ve yaptırım uygulamakta inat ederse Kuzey Kore yeni bir yol izlemek zorunda hissedebilir” ifadelerini kullandı.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, Şubat 2019'dan bu yana aksayarak devam ediyor.

En son ekim ayında İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantıda bir araya gelen taraflardan Kuzey Kore, ABD’yi ‘eski tutum ve tavırlarını devam ettirmekle’ suçlamış ve görüşmeler kesilmişti.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartları önermesi için yıl sonuna kadar süre tanıdıklarını, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde ‘yeni bir yol’ arayışına gireceğini açıklamıştı.

Son olarak müzakereleri kurtarmak için ABD’ye ‘zaman azalıyor’ uyarısında bulunan Kuzey Kore, “Bizden nasıl bir yılbaşı hediyesi alacakları tamamen kendi kararlarına bağlı” mesajını vermişti.