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13:39 22 Ocak 2020
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    Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt

    Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt: Türkiye'nin Libya müdahalesi bölgesel çatışmalara yol açabilir

    © AFP 2019 / JOHN THYS
    Dünya
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    Berlin’de düzenlenen Libya konferansıyla ilgili konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye’nin müdahalesi Libya’nın dışına çıkacak yeni çatışmalara neden olabileceğini söyledi.

    Mısır’da bir televizyon programına katılan Gayt, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans ve Türkiye’nin Libya’daki politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Gayt, Türkiye'nin Libya müdahalesi, ülkedeki durumu karmaşık hale getirdiğini ve Libya dışına sıçrayacak bölgesel çatışmalara yol açabileceğini savundu.

    Konferansa katılan tüm ülkelerin Ankara'nın yaptıklarını reddettiğini öne süren Gayt, Türkiye’nin görüşü konferansa katılan diğer tüm ülkelerinkinden farklı olduğunu, Ankara’nın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yapılan saldırılardan bahsettiğini ifade etti.

    Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti lideri Fayiz es-Serrac
    © AFP 2019 / Tiziana Fabi
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    Konferanstan çıkan belgenin 55 maddeyi içerdiğine işaret eden Gayt, herkesin bu maddeleri uygulama taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

    Tüm ülkelerin Libya’nın içişlerine karışmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyleyen Gayt, “Almanya, başta Avrupa Birliği ve Arap Birliği olmak üzere Libya'yla ilgilenen tüm tarafların katılması gerektiğini belirtti. Almanya, ayrıca Mısır'ın, Libya'yla olan sınırılar ve o sınırları ülkede bulunan çok sayıdaki terör milislerden korumak için davet edilmesi gerektiğini de gördü” dedi.

    Uluslararası anlaşmaları reddeden ve onlara uymayan herkese yaptırım uygulanacağını söyleyen Gayt, tüm tarafların çatışmaların durdurulması ve müzakere masasına dönme konusunda anlaştığını belirtti.

    Libya krizinin siyasi çözümü için Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da aralarında bulunduğu liderler, Berlin’de bir araya gelmişti.

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    Etiketler:
    Ahmed Ebu Gayt, Mısır, Türkiye, Libya, Arap Birliği
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