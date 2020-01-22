Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Trump, ‘yabancı güçlerin varlığını’ görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Donald Trump ile yabancı güçlerin Irak'taki varlığı ve bunun azaltılması konusunu görüştü. Trump, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih ve Trump İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 50. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir araya geldi.

Salih ile Trump, Irak ve bölgenin istikrarı için çabaların yoğunlaştırılmasının yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasını ele aldı. İki lider ayrıca, "Irak'ın çekişme sahası olmaması" konusunu değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca yabancı güçlerin Irak'taki varlığı ve bunların azaltılması meselesiyle, ‘Irak halkının, ulusal egemenliğin korunması, güvenlik ve istikrarın sağlanması’nı içeren talepleri de masaya yatırıldı.

رئيس الجمهورية @BarhamSalih : أن العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء وبما يعزز سيادته واحترام قراره المستقل ويحقق مصالح الشعب العراقي، ومواصلة التطور الاقتصادي وإعادة الإعمار وعدم السماح بأن يتحول العراق الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات. pic.twitter.com/3QNFuBArvt — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) January 22, 2020

​IKBY Başkanı Barzani ile de görüştü

Öte yandan, Salih görüşmesinden önce IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de Trump ile görüştü. Basına kapalı şekilde gerçekleşen görüşme öncesi, Trump ve Barzani gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

#Kurdistan @IKRPresident Nechirvan Barzani met with President @realDonaldTrump of the United States on the sidelines of the World Economic Forum in Davos. pic.twitter.com/3tVDCPP7b8 — Kurdistan Region Presidency (@KurdistanRegion) January 22, 2020

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Trump, Erbil ile Washington arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Çok enteresan bir bölge ve bizim de çok muhteşem ilişkilerimiz var" dedi.

IKBY Başkanı ile daha önce de bir araya gelmeyi planladıklarını ifade eden Trump, başkanlığı döneminde Barzani ile iyi çalıştıklarını dile getirdi.

'Güvenli bölgenin korunması konusundaki katkılarından dolayı Barzani'ye teşekkür ediyorum'

‘Petrolü oradan çıkarıyoruz ve üzerinden çalışıyoruz’

Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik meselesine de değinen Trump, "Bu konuda Türkiye ile çok iyi bir anlaşmaya vardık ki bunu başka bir ülkenin gerçekleştirmesi uzak bir ihtimaldi. Kurulan güvenli bölgenin korunması konusundaki katkılarından dolayı (Barzani'ye) teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, Suriye'de petrol için asker bulundurduklarının altını çizerek, "Çünkü petrolü oradan çıkarıyoruz ve üzerinden çalışıyoruz. Oranın güvenliğini çok iyi bir şekilde sağlıyoruz. Elimizde binlerce IŞİD’li tutuklu elimizde var ve IŞİD’i tamamen yendik" şeklinde konuştu.

Barzani: IŞİD’i birlikte yendik

IKBY Başkanı Barzani de terör örgütü IŞİD’i birlikte yendiklerini söyledi.

Barzani başta terörle mücadele olmak üzere farklı alanlarda IKBY'ye verdikleri destek dolayısıyla Trump'a ve ABD'ye teşekkür etti.

Toplantının basına kapalı şekilde gerçekleşen kısmına ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.