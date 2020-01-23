Macron'un kilisede İsrail güvenlik güçleriyle tartışması: Fransa 'özür yok' dedi

Emmanuel Macron’un Kudüs’te güvenlik güçleriyle tartışmasının yankıları sürerken, İsrail ile Fransa’dan özür konusunda farklı açıklamalar geldi.

Fransız yetkililer, İsrail iddiasının aksine “Başkanlık tarafından dile getirilen bir özür yok” açıklamasında bulundu.

İsrailli Haaretz gazetesine konuşan yetkililer, kilisenin Fransa toprağı sayıldığını ve bu alanları korumakla mükellef olduklarını hatırlattı.

Yetkililer, “İsrailli güvenlik güçleri halihazırda Fransız yetkililer güvenliği sağlamışken kiliseye girmek istedi. Cumhurbaşkanı, İsrail ve Fransız güvenlik güçleri arasında kiliseye giriş sırasında yaşanan münakaşayı sonlandırmak için tepki gösterdi ve uygulanan kuralları anımsattı. Ziyarette o ana kadar her şeyin yolunda gittiğini ve bir hadise yaratılmaması gerektiğini belirtti. Her şey yolunda. Ciddi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Coup de colère de #Macron contre la police israélienne à Jérusalem. Dans les pas de Chirac en 1996 pic.twitter.com/DKP5ICThTK — Ava Djamshidi (@AvaDjamshidi) January 22, 2020

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail’de bulunan Emmanuel Macron, Azize Anne Kilisesi'nde İsrailli güvenlik güçlerini görünce öfkelenmiş ve “Yaptığın hareket hiç hoşuma gitmedi. Burayı terk et lütfen” diye bağırmıştı.

Macron, “Lütfen kurallara saygı duyun. Bu kurallar yüzyıllardır yürürlükte. Benimle değişmeyecekler” ifadelerini kullanmıştı.

Olayın ardından İsrail istihbaratı Shin Bet ve Kudüs Emniyet Müdürlüğü ortak açıklama yaparak, güvenlik güçlerinin kilisede Macron'a eşlik etmelerinin önceden kararlaştırıldığını belirtmişti. Açıklamada ayrıca "Macron yaşananlardan dolayı özür diledi ve güvenlik personeliyle el sıkıştı" denilmişti.