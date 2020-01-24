Geri sayım saatinin 73 yıllık tarihinde bir ilk: Kıyamete 100 saniye kaldı

Kıyamet saati, 73 yıllık tarihinde ilk kez kıyamete bu kadar yaklaştı. Saate göre, kıyameti sembolize eden 'gece yarısına' sadece 100 saniye kaldı. Yetkililer, Soğuk Savaş döneminde bile tehdidin bu kadar yakın olmadığını hatırlattı.

Mevcut duruma bakarak dünyanın sonunu tahmin etmek üzere geliştirilen sembolik ‘Kıyamet Saati’, 20 saniye daha öne alınarak 100 saniyeye ayarlandı. Artan nükleer gerilimin ve iklim krizinin bunda etkili olduğu belirtildi.

1947 yılında oluşturulan saat böylece, 73 yıllık tarihinde ilk kez kıyamete bu kadar yaklaştı.

Saati belirleyen komiteden yapılan açıklamada, ülkelerin silahlanma yarışına direnmesi, fosil yakıtları sınırlama konusunda olumlu atması ve ‘yeni davranış normları’ geliştirmesi halinde saatin ilerleyişi de durabilir.

The end is nigh: Doomsday Clock reaches 100 seconds to midnight https://t.co/dZxujXObZZ pic.twitter.com/I2IlmkPVrp — TIME (@TIME) January 23, 2020

'Hata ya da gecikme kaldırılamaz'

Saati kuran Atom Bilimcileri Bülteni (Bulletin of the Atomic Scientists-BPA) komitesinin yöneticisi Rachel Bronson, “Şu anda gerçek bir acil durumla yüz yüzeyiz. Herhangi bir hatayı ya da gecikmeyi kaldıramayacak, kabul edilemez bir durumdayız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan BPA, durumun aciliyetini vurgulamak adına tarihlerinde ilk kez 'küresel ihtiyar heyeti' olarak adlandırılan 'The Elders' grubuyla birlikte ortak basın açıklaması yaptı.

Soğuk Savaş döneminde bile kıyamet bu kadar yakın değildi

Yetkililer, Paris iklim Anlaşması’na kulak verilmesi ve İran başta olmak üzere yapılan nükleer anlaşmalara bağlı kalınması çağrısında bulundu.

'Kıyamet Saati', BPA tarafından ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra 1947 yılında kuruldu. BPA ise Chicago Üniversitesi bünyesinde ilk atom bombalarının geliştirilmesine yardımcı olan bir grup bilim insanı tarafından oluşturuldu.

Saat ilk oluşturulduğunda gece yarısına 7 dakika vardı. O tarihten bu yana saatte 23 kez değişiklik yapıldı. Bundan önce kıyamete en çok yaklaşılan yıl 1953 oldu. Soğuk Savaş’ın en gergin dönemlerinden biri olan bu yıl, saat 12’ye 2 kala olarak ayarlandı. Bugünkü 100 saniyeyle karşılaştırıldığında 2 dakika ‘uzun’ kabul ediliyor.

Kıyametten en çok uzaklaşılan yıl ise 17 dakika ile 1991 oldu.

Saatin kaçı göstereceği; BPA Bilim ve Güvenlik Kurulu ve 16 Nobel ödüllü bilim insanından oluşan komite tarafından belirleniyor.