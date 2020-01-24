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16:14 24 Ocak 2020
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    Duterte, eski Emniyet Müdürü'nün vizesini iptal eden ABD'yi tehdit etti

    © AP Photo / Karl Norman Alonzo
    Dünya
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    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, eski Emniyet Müdürü'nün vizesini iptal eden ABD'yi ‘ülkedeki askerlerini geri göndermekle’ tehdit etti.

    Rodrigo Duterte, eski Emniyet Genel Müdürü, Senatör Ronald dela Rosa'nın ABD'ye giriş vizesinin iptal edilmesinin ardından, Amerikan askerlerinin ülkede bulunmasını sağlayan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı lağvetme tehdidinde bulundu.

    Duterte, televizyonda yayınlanan konuşmasında "Sizi uyarıyorum. Eğer bu hatayı düzeltmezseniz, Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı lağvederim” dedi.

    Uyuşturucu operasyonlarıyla kötü şöhret kazandı

    Rosa, emniyet genel müdürü olduğu dönemde, Duterte'nin Haziran 2016'da iktidara geldiğinde başlattığı uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına önderlik etmişti.

    Resmi verilere göre, 1 Temmuz 2016-1 Ekim 2018 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik güçleri 113 bin 570 operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 4 bin 999 kişi öldürülürken, 500'den fazlası kamu görevlisi olmak üzere en az 161 bin kişi tutuklanmıştı.

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
    © REUTERS / Lean Daval Jr.
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    Operasyonlar, polis güçlerinin kullandığı orantısız şiddet ve yargısız infaz iddiaları nedeniyle insan hakları savunucularının eleştirilerine hedef olmuştu.

    Rosa, geçen günlerde ABD'nin ülkeye giriş vizesini iptal ettiğini öğrendiğini açıklamıştı.

    ABD tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmazken, vize iptalinin Rosa'nın görev dönemindeki insan hakları ihlallerini ve operasyonları eleştiren muhalif Senatör Leila de Lima'nın gözaltına alınmasındaki rolü nedeniyle yaptırım olarak alındığı tahmin ediliyor.

    Gerilim zirveye de yansıyacak: Duterte ABD’ye gitmeyi düşünmüyor

    Öte yandan Rodrigo Duterte ile ABD arasındaki gergin ilişkiler ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) zirvesine de yansıyacak gibi görünüyor.

    Duterte, mart ayında Las Vegas’ta yapılması planlanan ABD-ASEAN zirvesine katılmayı planlamadığını belirtti.

    Russia Today’e konuşan Duterte, zamanında Barack Obama’dan Washington’a gelmesi için bir davet almasına karşılık ABD’ye hiç gitmediğini söyledi.

    Obama’nın diplomatik kanallar dururken bir basın toplantısı düzenleyerek uyuşturucuyla mücadele konusunda kendisini eleştirmesi üzerine teklifi geri çevirdiğini anlatan Duterte, “Aynı zamanda egemen bir devletin başkanı olduğumu fark etmiş olmalı. Bir başka ülkenin başkanını basın toplantısıyla kınamak yerine konuyu Birleşmiş Milletler’e taşımalıydı” dedi.

    Benzer bir teklifi ASEAN zirvesine katılması için ABD Başkan Donald Trump’tan da aldığını söyleyen Duterte, gidip gitmeyeceğine dair soruya “Hayır” yanıtı verdi.

    Röportajın tamamı henüz yayınlanmadı.

    Etiketler:
    Barack Obama, ASEAN Zirvesi, ASEAN, Uyuşturucuyla mücadele, Uyuşturucu, Vize, Donald Trump, ABD askerleri, ABD askeri, Ronald Dela Rosa, Tehdit, Rodrigo Duterte, ABD, Filipinler
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