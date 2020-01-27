Ünlü yazar Coelho, Kobe Bryant'ın birlikte kitap yazmayı planladığını açıkladı

Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant'ın birlikte bir kitap yazmayı planladığını açıkladı. Bryant’ın ölümüyle “Bu kitap sebebini kaybetti” yorumunu yapan ve taslağı sileceğini söyleyen Coelho’ya sosyal medyadan “Lütfen silme” çağrısı yağdı.

Trajik helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant’ın yasını tutan isimlerden biri olan Paulo Coelho, ünlü NBA efsanesiyle birlikte bir kitap için işbirliği yapmayı planladıklarını açıkladı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Coelho, geçen yıl Kobe Bryant ile aralarında geçen bir yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı. Mesajda Bryant, ünlü yazara “Hadi bu kitabı birlikte yazalım” teklifinde bulunuyor, Coelho da “İstediğin zaman” yanıtını veriyor.

Coelho, “Sevgili Kobe Bryant, sen büyük bir oyuncudan daha fazlasıydın. Seninle etkileşimde bulunmak bana çok şey öğretti. Taslağı hemen şimdi sileceğim, bu kitap sebebini kaybetti” ifadelerini kullandı.

You were more than a great player, dear Kobe Bryant. I learned a lot by interacting with you. Will delete the draft right now, this book has lost its reason pic.twitter.com/pZWyT8xObw — Paulo Coelho (@paulocoelho) January 26, 2020

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, ünlü yazarı mesaj yağmuruna tutarak taslağı silmemesini rica etti. Kullanıcılar, “Onun hatırası için bunu yapma”, “Kitabın yayımlanması övgülerin en büyüğü olur” gibi yorumlarda bulundu.

Dont do it in memory of him 💕 — AnaJ. (@nerakaj_) January 26, 2020

Kitaba dair ayrıntılar bilinmese de Paulo Coelho’nun üstünde çalışmaya başladığı anlaşılıyor.

Basketbol dünyasının efsane isimlerinden ‘Siyah Mamba’ lakaplı Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Maria, Los Angeles’ın Calabasas şehrinde pazar sabahı yerel saatle 10.00 sıralarında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Helikopterde Bryant ve kızının yanı sıra yedi kişi daha bulunuyordu.

Kobe Bryant ve Gianna’nın bir basketbol turnuvasına katılmak için helikoptere bindikleri belirtiliyordu. Gianna’nın forma giyeceği, babasının da koçluk yapacağı aktarılıyordu.