Mısırlı uzman: 'Yüzyılın Anlaşması' uzun vadede ABD aleyhine sonuçlar doğuracak

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' ile Filistin halkına kabul edemeyecekleri bir kararı dayatmak istediğini söyleyen Mısır Dış Politika Konseyi Direktörü İzzet Saad, bu anlaşmanın gelecekte ABD aleyhine sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Sputnik'e konuşan Saad, "ABD yönetiminin amacı, mevcut durumu Filistinlilere dayatmak. Ancak bu, krizi çözmez ve bu tür inisiyatiflerin yasadışı olduğu ve ilgili uluslararası kararlara aykırı olduğu gerçeğini değiştirmez. ABD'nin Trump döneminde bölgede izlediği politika, tamamen sorumsuzca ve uzun vadede ABD'lilere hissedilir darbe indirecek" dedi.

Saad, ABD'nin teklifinin sadece Trump'ın ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun işine yaradığını belirtti.

Mısırlı uzman, "Yüzyılın Anlaşması’nın açıklanma zamanı tesadüf değil. Trump'ın, azil sürecinin yanı sıra seçim kampanyası ve Beyaz Saray'daki ikinci dönemi ile ilgili endişeleri var. Netanyahu da, elini güçlendirmeyi umuyor. Bu nedenle 'anlaşma', yalnızca Trump ve Netanyahu'ya yarıyor ve tamamen başarısız olmaya mahkum" ifadelerini kullandı.

Saad, Washington'ın teklifinin Arap ülkelerinin çoğunda destek bulmayacağından emin olduğunu kaydederek şunları ekledi:

"ABD, planın Arap ülkelerinin çoğu tarafından desteklendiğini savundu. Bu doğru değil, bu tür açıklamalara ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor."