Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını sebebiyle uluslararası acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etti.

İlk olarak Çin'in Wuhan bölgesinde Aralık ayında tespit edilen yeni tip koronavirüs salgını şimdiye dek 18 ülkeyi etkisi altına aldı.

Salgında şimdiye dek sadece Çin'de 171 kişi hayatını kaybetti, dünya çapında ise 8 binden fazla kişide koronavirüsü tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün bugünkü acil toplantısında Wuhan virüsüne ilişkin 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Buna rağmen örgütten uluslararası seyahat ya da ticaret kısıtlamalarına ilişkin özel tedbir tavsiyesinde bulunmaması dikkat çekti.