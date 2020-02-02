Rus uzman: Türkiye, Kanal İstanbul sayesinde küresel güç statüsünü kazanmak istiyor

Kanal İstanbul'u değerlendiren, Rusya’nın önde gelen Türkologlarından Vladimir Avatkov, “Ankara, bu kanal sayesinde bölgesel güç olmaktan çıkarak küresel güç statüsü kazanmak istiyor. Bu yüzden iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbulluların itirazına rağmen kanalın mutlaka yapılacağı sözünü veriyor" dedi.

Kanal İstanbul tartışmaları devam ediyor. Bazı uzmanlar, kanalın Montrö anlaşmasına tehdit olduğunu savunuyor. Tartışmaları değerlendiren Rusya’nın önde gelen Türkologlarından Vladimir Avatkov ise yapay kanalın Rusya dahil tüm Karadeniz ülkelerin işine yarayacağını, başta petrol olmak üzere deniz yoluyla daha fazla mal taşıma fırsatını sağlayacağını belirtti.

Boğaz’dan geçen gemilerin belli kısıtlamalarla karşılaştığına dikkat çeken Avatkov, Kanal İstanbul’un bu kısıtlamaları kaldıracağını kaydetti.

'Her şey Türkiye ile işbirliğimize bağlı'

Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı öğretim görevlisi; Doğu Araştırmaları, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Diplomasisi Merkezi Direktörü Doç. Vladimir Avatkov,gazetesine açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Kanal İstanbul yapımı çok ciddi bir şey. Çanakkale Boğazı’na paralel yapay boğaz söz konusu olmadığı sürece Montrö Anlaşması’na tehdit olmaz. Ancak şimdi kulislerde Çanakkale Boğazı’na paralel olası bir kanalın yapımı tartışılıyor. Böyle bir kanal yapılırsa Montrö ile ilgili sorunlar olabilir. Üstelik şimdilerde İstanbul Boğazı’nda sığlaşma ve gemi trafiğinin kısıtlanması gündemde. Eğer İstanbul Boğazı sığlaşırsa ve geçişlerde sorunlar meydana gelirse Montrö kendiliğinden ölebilir. Kimse onu feshetmez, Türkler oldukça müdrik bir halk, anlaşmayı feshetmez. Ama Türkiye yönetimi yapay kanallara yönelik kendi kurallarını koyar. Bu bağlamda, bunun Rusya’nın çıkarları için hem tehdit hem de aksine büyük pozitif etkileri olabileceğini anlamak çok önemli. Her şey bu kanallarla ilgili eylemlerimize ve Türkiye ile işbirliğimize bağlı”.

'Ekonomiden ziyade jeopolitik önemi var'

Rusya’nın, Kanal İstanbul projesine katılımının sonuçlarını, geleceğini ve fırsatlarını anlaması gerektiğini söyleyen Avatkov, Türkiye için kanalın ekonomiden ziyade jeopolitik açıdan çok önemli olduğuna işaret etti.

Avatkov, “Ankara, bu kanal sayesinde bölgesel güç olmaktan çıkarak küresel güç statüsü kazanmak istiyor. Bu yüzden iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbulluların itirazına rağmen kanalın mutlaka yapılacağı sözünü veriyor” diye ekledi.