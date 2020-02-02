Kayıt
19:47 02 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Kanal İstanbul

    Rus uzman: Türkiye, Kanal İstanbul sayesinde küresel güç statüsünü kazanmak istiyor

    © AA / Lokman Akkaya
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 28
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103185/26/1031852657.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202002021041311648-turkiye-kanal-istanbul-sayesinde-kuresel-guc-statusunu-kazanmak-istiyor/

    Kanal İstanbul'u değerlendiren, Rusya’nın önde gelen Türkologlarından Vladimir Avatkov, “Ankara, bu kanal sayesinde bölgesel güç olmaktan çıkarak küresel güç statüsü kazanmak istiyor. Bu yüzden iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbulluların itirazına rağmen kanalın mutlaka yapılacağı sözünü veriyor" dedi.

    Kanal İstanbul tartışmaları devam ediyor. Bazı uzmanlar, kanalın Montrö anlaşmasına tehdit olduğunu savunuyor. Tartışmaları değerlendiren Rusya’nın önde gelen Türkologlarından Vladimir Avatkov ise yapay kanalın Rusya dahil tüm Karadeniz ülkelerin işine yarayacağını, başta petrol olmak üzere deniz yoluyla daha fazla mal taşıma fırsatını sağlayacağını belirtti.

    Boğaz’dan geçen gemilerin belli kısıtlamalarla karşılaştığına dikkat çeken Avatkov, Kanal İstanbul’un bu kısıtlamaları kaldıracağını kaydetti.

    'Her şey Türkiye ile işbirliğimize bağlı'

    Kanal İstanbul
    © AA / Lokman Akkaya
    Rus elçi Yerhov: Kanal İstanbul, Montrö'yle belirlenen rejimi değiştirmez
    Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı öğretim görevlisi; Doğu Araştırmaları, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Diplomasisi Merkezi Direktörü Doç. Vladimir Avatkov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    “Kanal İstanbul yapımı çok ciddi bir şey. Çanakkale Boğazı’na paralel yapay boğaz söz konusu olmadığı sürece Montrö Anlaşması’na tehdit olmaz. Ancak şimdi kulislerde Çanakkale Boğazı’na paralel olası bir kanalın yapımı tartışılıyor. Böyle bir kanal yapılırsa Montrö ile ilgili sorunlar olabilir. Üstelik şimdilerde İstanbul Boğazı’nda sığlaşma ve gemi trafiğinin kısıtlanması gündemde. Eğer İstanbul Boğazı sığlaşırsa ve geçişlerde sorunlar meydana gelirse Montrö kendiliğinden ölebilir. Kimse onu feshetmez, Türkler oldukça müdrik bir halk, anlaşmayı feshetmez. Ama Türkiye yönetimi yapay kanallara yönelik kendi kurallarını koyar. Bu bağlamda, bunun Rusya’nın çıkarları için hem tehdit hem de aksine büyük pozitif etkileri olabileceğini anlamak çok önemli. Her şey bu kanallarla ilgili eylemlerimize ve Türkiye ile işbirliğimize bağlı”.

    'Ekonomiden ziyade jeopolitik önemi var'

    Rusya’nın, Kanal İstanbul projesine katılımının sonuçlarını, geleceğini ve fırsatlarını anlaması gerektiğini söyleyen Avatkov, Türkiye için kanalın ekonomiden ziyade jeopolitik açıdan çok önemli olduğuna işaret etti.

    Avatkov, “Ankara, bu kanal sayesinde bölgesel güç olmaktan çıkarak küresel güç statüsü kazanmak istiyor. Bu yüzden iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbulluların itirazına rağmen kanalın mutlaka yapılacağı sözünü veriyor” diye ekledi.

    Etiketler:
    Rusya, Karadeniz, Vladimir Avatkov, Montrö Anlaşması, İzvestiya, Küresel güç, Türkiye, Kanal İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Vuhan'daki Türkiye vatandaşları 'Koca Yusuf Operasyonu' ile tahliye edildi
    Karikatür
    Macron’dan ‘Yüzyılın Anlaşması’ yorumu: Barış için iki tarafa ihtiyaç var
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet