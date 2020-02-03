Yunan Bakan'dan Türkiye'ye: Reflekslerimizin test edildiğini biliyoruz

Oruç Reis gemisinin Yunan kıta sahanlığına girdiği iddiasının ardından Ege’de tansiyon yeniden yükselirken, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, “İlk saatlerden itibaren durumu izliyoruz. Böyle durumlar soğukkanlı davranmanız için bir alıştırmadır çünkü almanız gereken kararları çok dikkatlice düşünmelisiniz” dedi.

Skai TV’ye konuşan Panagiotopoulos, “Yanıtımız acil olmalı çünkü reflekslerimizin test edildiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le bir dizi telefon görüşmesi yaptıklarını ve geminin hareketlerine dair bilgi verdiklerini söyledi.

'Henüz faaliyet yok'

Oruç Reis adlı sismik araştırma gemisinin perşembe gecesi Yunan kıta sahanlığında Meis adası açıklarındaki bölgeye girdiği iddia edilmişti.

Yunan deniz kuvvetlerine bağlı bir fırkateynin Oruç Reis'in hareketlerini gözlemlediği, Türk gemisinin henüz sismik araştırma faaliyetinde bulunmadığı belirtilmişti.

'Ne gerekiyorsa yapacağız'

Bölgedeki mevcut durum hakkında da detaylı bilgi veren Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, “Savaş gemisi Nikiforos Fokas hemen ertesi günü bölgedeydi. Gemi, Oruç Reis’in bulunduğu bölgeden çekilen canlı fotoğrafları sürekli olarak operasyon merkezine gönderiyor. Aynı zamanda Hava Kuvvetleri’nden bir F-16 uçağı durumu izliyor” dedi.

Panagiotopoulos, her ne kadar Oruç Reis’in olumsuz hava şartları dolayısıyla bölgeye sürüklendiğini düşündüklerini söylese de ‘Atina’nın reflekslerini test etmeye yönelik kasti bir eylem’ olma ihtimalini dışlamadıklarını vurguladı.

Panagiotopoulos, “Durum zor ancak egemenlik haklarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.