Rusya, vatandaşlarının Çin’den tahliyesi için ilk uçağı gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, koronavirüs nedeniyle Çin’in Vuhan kentindeki Rusya vatandaşlarını tahliye edecek ilk uçak Doğu Askeri Bölgesi’ndeki havalimanından hareket etti.

Çin’in Vuhan kentindeki Rusya vatandaşlarının tahliyesi başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Askeri Bölgesi’ndeki havalimanından tahliye işlemleri için bir uçağın hareket ettiğini duyurdu.

Tahliye edilen vatandaşlara uçakta askeri doktorlar, uzmanlar eşlik edecek. Uçakta gerekli tıbbi malzemeler de bulunacak.

Vuhan’dan Rusya vatandaşlarının yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden az sayıda kişi de tahliye edilecek.

Tahliye işlemleri beş adet askeri ulaşım uçağı İl-76MD ile gerçekleştirilecek.

Rusya’nın Pekin Büyükelçiliği’ninden yapılan açıklamaya göre, 132 Rusya vatandaşı Hubey eyaletinden ayrılmak istediğini belirtti.

Virüsün geniş çapta yayılması ihtimaline karşı tedbir

Öte yandan Rus basınına konuşan Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı virüsün geniş çapta yayılması olasılığına karşı hazırlandıklarını ifade etti.

Krayevoy, “Virüsün ülkeyi nasıl etkileyeceğini tahmin edemeyiz ancak bu bizim için bir teselli nedeni değil, her halükarda geniş çapta yayılma olasılığına karşı hazırlanıyoruz” dedi.

Mevsimsel grip nedeniyle iki bölgede okullar tatil edildi

Ayrıca ülkede Ulyanovsk ve Samara bölgelerinde bu hafta okullar tatil edildi.

Samara Bölge İdaresi Sözcüsü Tatyana Drojevika, Reuters’a yaptığı açıklamada okulların kapatılma nedeninin grip sayısındaki mevsimsel artış olduğunu vurguladı.

Nitekim iki bölgede de koronavirüs vakası bulunmuyor.